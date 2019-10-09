abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #3112





(Полноправные пользователи) Сообщений: 749

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:28 Цитата-// Такой пример мне совсем не нравится - это есть прямое оскорбление//



?????тьфу, ну сразу бы так и сказали, а то вокруг да около) понаписали всякого, я и думаю какая муха вас укусила) я человек справедливый, раз мой пример вас обидел,то исправим) исправить? Или ваша обида на меня настолько перешла все мыслимые и немыслимые пределы что редактура моего старого поста не будет иметь должного эффекта?)