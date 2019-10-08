Цитата-// как сказал Марк Твен,скачусь до их уровня,где они меня задавят своим опытом//



Ух какой серьезный) а все от неустроенности внутренней вот и бесишся) выпить тебе надо) и закусить огурчиком) и мама наверно в детстве мало обнимала, поэтому ты такой злой) обидчивый....



Цитата- // Очень даже нравилось .Но перспектив не было в перспективе//



А кем трудились если не секрет?) и если по вашей профессии есть перспективы в РФ, то я очень рад за вас)