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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2777
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.10.19 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Я новичок в коллективе форума, как вы все форумчане должны меня до любить?

Как себя вести будешь,такое к тебе и отношение будет.Не груби,не пиши очевидных глупостей,умей высказывать свою точку зрения и умей отстаивать свои убеждения,доказывай с аргументами.Вроде бы ничего сложного. И ещё - не будь троллем.
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1299
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.10.19 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[code]Ваш земляк[/code -- Эти люди не поймут ничего , пока не будут жить в России.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2777
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.10.19 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Предлагаю поменять кв, ключ на ключ

Из России на Казахстан?! Ни за что!!!У меня вот одноклассник,который проводником работает,всё никак продать свою квартиру не может.А так бы уже давно свалил.Хотя уже работает в России.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8127
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.10.19 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Прекращай. Зачем ты так. Рф сегодня неплохо подыматся. Мне непонятно, почему столько негатива.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 749
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.10.19 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// непонятно, почему столько негатива//

Жили в РК не понравилось, переехали, живут в РФ, тоже не нравиться) может дело не в "Коллективном Путине" а в вас?)
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2777
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.10.19 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Зачем я это все. Да просто хочу что б знали, что мы разведеные люди тоже нормальные. И сердце у нас есть.

Виталя,не распахивай душу всем встречным-поперечным.Потом тебя же в твои откровения и ткнут.Примеров полно.Вот тут недавно некоторые допытывались у одного,куда он свои деньги тратит и почему маме не помогает.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2777
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.10.19 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
А что, надо?

Да Боже упаси!Был тут один,задолбал своими курями!
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1299
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.10.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
-- Кто сказал , что *Жили в РК не понравилось*?? Очень даже нравилось .Но перспектив не было в перспективе .
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2777
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.10.19 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Прекращай. Зачем ты так. Рф сегодня неплохо подыматся

Ты слова гоги за №3092 прочитай.Я вот что заметил - Сказочного нахваливают пенсионеры,или те,кто не живёт в России.Стопудово.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2777
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.10.19 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Я б вас послал,да вижу - вы оттуда.Не пиши мне больше,не надо!Кормись с кого-нибудь другого.Не желаю спорить с идиотами.Ибо,как сказал Марк Твен,скачусь до их уровня,где они меня задавят своим опытом.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3629
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.10.19 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Сказочного

Так тут на форуме тоже Сказочные есть ;-) Он же немец, он же министр, он же не жил в 70-ых, он же 56 лет. Прям "Москва слезам не верит" 8-)
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2777
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.10.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

"Ну сумасшедший,что возьмёшь!"В.С.Высоцкий.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4024
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.10.19 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жили в РК не понравилось, переехали, живут в РФ, тоже не нравиться) может дело не в "Коллективном Путине" а в вас?)




Абайкин сегодня Земляка в сухую ушатал
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8127
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.10.19 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А не боюсь. Пусть тыкают. Почему это я должен стеснятся. Какой есть такой и есть.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 749
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// как сказал Марк Твен,скачусь до их уровня,где они меня задавят своим опытом//

Ух какой серьезный) а все от неустроенности внутренней вот и бесишся) выпить тебе надо) и закусить огурчиком) и мама наверно в детстве мало обнимала, поэтому ты такой злой) обидчивый....

Цитата- // Очень даже нравилось .Но перспектив не было в перспективе//

А кем трудились если не секрет?) и если по вашей профессии есть перспективы в РФ, то я очень рад за вас)
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Ответить Новый топик
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