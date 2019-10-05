/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николай ВОРОНИН: Былинная история		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Былинная история
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36910
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.10.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый президент заявил о том, что в республике будет отмечаться 750-летие Золотой Орды. Понимая, что у простых людей закономерно возникнет вопрос: "А с какого боку нам Золотая Орда", историки опять кинулись объяснять.
Читать новость

§ Змея Подколодная
Николай ВОРОНИН: Былинная история
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 747
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 07.10.19 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
такое маленькое, звенящие

Завязывайте, Абайка, с тяжелыми наркотиками.
Профайл

* elektron
Re: Николай ВОРОНИН: Былинная история
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3627
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.10.19 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
причем не просто обсуждаете а критикуете, не кажется ли вам это немного лицемерием ?)

А в чём проблема. Или все творения : (плывущий асфальт, разваливающиеся дома, прорывы водопроводов или теплотрасс, уничтожения деревьев) Ваших рук дело? :-P
Критику воспринимать учитесь. Может когда ни будь и не чего будет критиковать. Или некому будет. Скучно же будет!? :lol:
А так "заговорщик" вы наш, здорово тему Воронина развели.
В должности не понизили? Или уже отработали? ;-)
Профайл

§ Ваш земляк
Николай ВОРОНИН: Былинная история
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2767
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 07.10.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Что у нас в 90-ые охота на Немцев шла?) или геноцид по Немецкому признаку?) не выжить они хотели а жить красиво,уехали, все до свидания)

Эй,мальчонка в коротких штанишках!Тебе сколько годиков?!Что ты знаешь и помнишь за 90-ые?!Помнишь про то,что всё резко перестало работать,от слова "совсем"!Работы не стало,совхозы,где и трудились в основном немцы,развалились.Свет давали по расписанию,это в городе,а в деревнях провода снимали километрами!Да ещё и стали раздаваться голоса,что все,кроме казахов,гости в Казахстане.Потихоньку раздавались,но звоночек прозвенел.И ты ещё смеешь обвинять людей,уехавших из этого ада?!
Кстати,ты так и не ответил,что же такого ты сделал своими руками!
Профайл

§ abaika95
Николай ВОРОНИН: Былинная история
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 741
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.10.19 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Или все творения : (плывущий асфальт, разваливающиеся дома, прорывы водопроводов или теплотрасс, уничтожения деревьев) Ваших рук дело? Критику воспринимать учитесь. Может когда ни будь и не чего будет критиковать. Или некому будет. Скучно же будет!? А так "заговорщик" вы наш, здорово тему Воронина развели//

Критика из заграницы от поуеховших это не критика а п***с) (извините за выражение) перед тем как его лить, убедитесь что в вашей стране все на 100 процентов четко с асфальтом, теплотрассами, водопроводом, деревьями и домами) а то мало ли , хвастаетесь что на окраине городка парк у вас открывают, а про то что ваш городок и регион самый коррумпированный в стране утаиваете) некрасиво так жидко о....я, и раз критикуете мой город и страну ждите критику в ответ) не люблю знаете ли критику от иностранцев, да наверно никто не любит(еще раз к Немцам и Канадцам это сильно не относится а то чето вы с Драконом под обиделись, смотрю) тут другие,к соседу с критикой лезут а у самих "лица" в пушку) и вы всерьез думаете что такую "скучную" тему поднятую тов. Ворониным я спал и видел как увести в другое русло?) тогда так про любой диспут на форуме можно сказать )

Цитата-// Эй,мальчонка в коротких штанишках!Тебе сколько годиков?!Что ты знаешь и помнишь за 90-ые?!Помнишь про то,что всё резко перестало работать,от слова "совсем"!Работы не стало,совхозы,где и трудились в основном немцы,развалились.Свет давали по расписанию,это в городе,а в деревнях провода снимали километрами!Да ещё и стали раздаваться голоса,что все,кроме казахов,гости в Казахстане.Потихоньку раздавались,но звоночек прозвенел.И ты ещё смеешь обвинять людей,уехавших из этого ада?!Кстати,ты так и не ответил,что же такого ты сделал своими руками!//

Эх старичонка в длинных штанишках) мне то? Мне 56 а вам?) 90-ые не хуже вас помню, всезнающий вы наш) у вас всегда когда звоночек звенит вы бежите?) никто никого не обвиняет, уехали из ада , скатертью дорожка) чтож вы лезите в этот ад из своего рая с комментариями? выж живете припеваючи, или нет?) чтото гложет в душе?) личная неустроенность ? Работа плохая? выссказаться некому?) я вам во флуде уже давал совет к кому надо обратиться, не буду писать тут а то обидетесь еще) перед иностранцами не отчитываюсь о том сколько я и чего сделал)
Профайл

§ Ваш земляк
Николай ВОРОНИН: Былинная история
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2767
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.10.19 - 09:42
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ юля елиссева
Николай ВОРОНИН: Былинная история
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1299
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 08.10.19 - 09:52
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Былинная история
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5223
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.10.19 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
некоторые поуехавшие стали "наркоманами".
для них доза- понюхать нашу канализацию,
покопаться в га.е, обо.. ть все что можно,
поругаться,обозвать всех как только можно
без этой дозы они не могут прожить и дня.
видать ломка начинается.

[Исправлено: alex_60, 08.10.2019 - 10:07]
Профайл

§ maxsaf
Николай ВОРОНИН: Былинная история
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3359
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.10.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

А вы, насколько я понял, по сто раз на день сюда заходите исключительно статью Воронина перечитать снова и снова. Вот автор, молодец, не статьи - а воздуха глоток. Вокруг - канализация, а на сайте НГ - альпийская свежесть :lol:
Профайл

§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Былинная история
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5223
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.10.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:


о чем и говорил выше.

[Исправлено: alex_60, 08.10.2019 - 11:01]
Профайл

* elektron
Николай ВОРОНИН: Былинная история
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3627
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.10.19 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
не люблю знаете ли критику от иностранцев

А терпеть придётся, ну никак без этого! ;-)
Да и не я же пишу про "плывущие" асфальты и прочее. Просто идёт обсуждение.
Так что или крепитесь или... Ну в курсе в общем. Обид быть не может.
Не большое разочарование, разве что. Что не со всеми форумчанами в итоге получается диалог... ;-)
Профайл
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: elektron

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 103
Пользователей: 1
Всего: 104

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх