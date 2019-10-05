abaika95 Николай ВОРОНИН: Былинная история #63





(Полноправные пользователи) Сообщений: 741

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:21 Цитата-// Или все творения : (плывущий асфальт, разваливающиеся дома, прорывы водопроводов или теплотрасс, уничтожения деревьев) Ваших рук дело? Критику воспринимать учитесь. Может когда ни будь и не чего будет критиковать. Или некому будет. Скучно же будет!? А так "заговорщик" вы наш, здорово тему Воронина развели//



Критика из заграницы от поуеховших это не критика а п***с) (извините за выражение) перед тем как его лить, убедитесь что в вашей стране все на 100 процентов четко с асфальтом, теплотрассами, водопроводом, деревьями и домами) а то мало ли , хвастаетесь что на окраине городка парк у вас открывают, а про то что ваш городок и регион самый коррумпированный в стране утаиваете) некрасиво так жидко о....я, и раз критикуете мой город и страну ждите критику в ответ) не люблю знаете ли критику от иностранцев, да наверно никто не любит(еще раз к Немцам и Канадцам это сильно не относится а то чето вы с Драконом под обиделись, смотрю) тут другие,к соседу с критикой лезут а у самих "лица" в пушку) и вы всерьез думаете что такую "скучную" тему поднятую тов. Ворониным я спал и видел как увести в другое русло?) тогда так про любой диспут на форуме можно сказать )



Цитата-// Эй,мальчонка в коротких штанишках!Тебе сколько годиков?!Что ты знаешь и помнишь за 90-ые?!Помнишь про то,что всё резко перестало работать,от слова "совсем"!Работы не стало,совхозы,где и трудились в основном немцы,развалились.Свет давали по расписанию,это в городе,а в деревнях провода снимали километрами!Да ещё и стали раздаваться голоса,что все,кроме казахов,гости в Казахстане.Потихоньку раздавались,но звоночек прозвенел.И ты ещё смеешь обвинять людей,уехавших из этого ада?!Кстати,ты так и не ответил,что же такого ты сделал своими руками!//



Эх старичонка в длинных штанишках) мне то? Мне 56 а вам?) 90-ые не хуже вас помню, всезнающий вы наш) у вас всегда когда звоночек звенит вы бежите?) никто никого не обвиняет, уехали из ада , скатертью дорожка) чтож вы лезите в этот ад из своего рая с комментариями? выж живете припеваючи, или нет?) чтото гложет в душе?) личная неустроенность ? Работа плохая? выссказаться некому?) я вам во флуде уже давал совет к кому надо обратиться, не буду писать тут а то обидетесь еще) перед иностранцами не отчитываюсь о том сколько я и чего сделал)