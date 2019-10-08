Vital Флуд и оффтопик (часть 4) #3076





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8124

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:28 Цитата: Гога: А разве параноя мешает быть мужиком? Я много видел крутых мужиков. Правда как дело кончалось. . в кусты. Помню, щеглом ещё когда был, стоим толпой. Три "друга" на пляже стоим на тоболе. Девушка начала тонуть, кричать. Кстати на Гагаринской платине. Все эти, "крутых" Стопором встали, а виталя бросился в реку. Спасать, и спас. А эти были в шоке. Как, тыж плавать не умеешь. А я им а вы стали б меня спасать?. Тогда я понял что нет друзей.