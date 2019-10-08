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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8124
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.10.19 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А разве параноя мешает быть мужиком? Я много видел крутых мужиков. Правда как дело кончалось. . в кусты. Помню, щеглом ещё когда был, стоим толпой. Три "друга" на пляже стоим на тоболе. Девушка начала тонуть, кричать. Кстати на Гагаринской платине. Все эти, "крутых" Стопором встали, а виталя бросился в реку. Спасать, и спас. А эти были в шоке. Как, тыж плавать не умеешь. А я им а вы стали б меня спасать?. Тогда я понял что нет друзей.
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


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Сообщений: 6
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 08.10.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Клёвый первый комент. Главное оригинальный.)))

Мерси за комплиман!
Но я за то что ваш сентенции это вариации на тему ,,я хороший а меня не ценят''. Ну или по простецки двойные стандарты рулят.
Кстати надо бы официально признать двойные стандарты. Это бы всем облегчило бы понимание. Не было бы лишних иллюзий.
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 08.10.19 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Осталось только "людишками" всех называть и фото с едой выкла

А что, надо?
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


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Сообщений: 6
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 08.10.19 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Стесняясь узнать, а вы по наличию гендерных признаков, мальчик или кто?
Вроде ник- она, а пишете от мужского рода?
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4023
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.10.19 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не параноя у тебя,а жажда похвалы и признания другими.
А посему и написал все эти манёвры
Виталя в реку,жене машину,шеф уважает,баб на работе впечатляешь ,хороший отец.
Тебе важно всё это сказать форуму?
Разве мало самому о себе всё знать.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8124
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.10.19 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ну если и так. Че трудно сказать, похвалить, может мне станет легче.может просто я хотел услышать от друзей с кем общаюсь много лет, че нибудь хорошее. Хоть раз. Думаешь легко вот так бодатся с жизнью, с разными плохими людьми. Ведь я тоже не железный чел. Тоже хочу услышать похвалу))) :lol: :-o а услышать че нибудь хорошее от Лили. Думаю не заподло.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8124
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.10.19 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Упс. А чёт не кто и не подумал. А че Абайка разве женский пол.? Ну ка Абайка признавайся.
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§ Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1001
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 08.10.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Это не параноя у тебя,а жажда похвалы и признания другими. А посему и написал все эти манёвры

Аплодирую стоя! :kiss: :kiss:
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§ Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1001
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 08.10.19 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Че трудно сказать, похвалить, может мне станет легче.может просто я хотел услышать от друзей с кем общаюсь много лет, че нибудь хорошее.

Данное состояние наступает после определённой дозы чего-нить расслабляющего...
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3627
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.10.19 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Витал сегодня в "ударе"! 6-ть страниц нафлудить, не каждый сможет. Разве что Абайка :lol:
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§ Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1001
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 08.10.19 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Тоже хочу услышать похвалу

Тебя нахвалили тут уже сто раз... Мало?
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Ответить Новый топик
Страница 206 из 206«1...204205206
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