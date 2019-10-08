Vital Надо открывать небо, нечего потакать одной компании - Токаев об авиарейсах #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8124

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:31 Цитата: сайлау курманов:



А че Мереке и Марат одно и тоже? Он одинокий волк же. Сказал же как только родится сын, забьёт на форум. Воспитывает сына. Всю энергию которую раньше он тратил на форум, теперь тратит на ребёнка. Он молодец. Я его уважаю. Хотя большенство его на форуме не любили.