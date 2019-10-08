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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1286
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.10.19 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
3036 исправьте
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§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6739
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.10.19 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Вообще то если так подумать,то к новеньким всегда относятся настороженно,вспомнить хотя бы школу,редко какой новичек вот так с ходу становиться своим-это всё природа,закон стаи,чужаков не любят.
Ещё не моловажную роль в "недолюбливании" играет тот факт ,что вожак стаи и "самочки" к тебе относятся хорошо.
По мне так всё это только вопрос времени,наладится само собой.
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* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12001
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.10.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Хех

Осталось только "людишками" всех называть и фото с едой выкладывать.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5223
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.10.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-Так же и в Казахстане , никто из родственников и знакомых не ходил на выборы , а явка -90 % !! Кого выбрали - это не важно . Я говорю про явку.


// Никогда такого не было, и вот опять!// BЧ
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* Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8121
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.10.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Походу ты в точку попал. Тоже Думаю что все наладится.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1286
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.10.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
- Вы , вообще , в честные выборы верите ??
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 1298
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.10.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
вожак стаи и "самочки" к тебе относятся хорошо


Вот это правильное выражение, Виталий-же не Маугли какой-то, а среди людей ранее рос, всё должно наладиться.
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* Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8121
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.10.19 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро мой сынок уезжает на соревнование. Сново. Маленький такой, а уже целеустремленый. Он уже знает че хочет. А я жизнь про жил и до сих пор незнаю. Ирония судьбы, когда они поехали в Екат, бится. С местными, я тут скидывал фотки уже, если помните. Я поехал тоже. Шефа попросил что б в Екат отправил. А сына незнал что я тоже поеду. . Прикол. Звоню ему ну как у тебя дела? "он в первый раз мне наврал., сказал что в нечью с сыграли. . Я сказал ему ну не переживай. А сам заплакал. Зачем он мне на врал. Я видел как они проиграли в сухую. Потом я подошёл к судье и узнал что против наших выставили команду на год старше. Неправильно это Я ему в глаза сказал, гандоны вы. Зачем над детьми издеваитесь. Сынка даже не в курсе что я смотрел. Потом когда фотки скинул ему. Он был в шоке. Теперь он знает что я хоть и неживу с ними, но постоянно наблюдаю и участвую в их жизни. Тренер тоже не в курсе что я все вижу.
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* Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8121
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.10.19 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем я это все. Да просто хочу что б знали, что мы разведеные люди тоже нормальные. И сердце у нас есть.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1286
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.10.19 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Vital
---А кто сказал , что разведенные не нормальные ??
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* Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8121
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.10.19 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это что б не кто не думал что свистун.
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* Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8121
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.10.19 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Могу ещё сто фото накинуть. То как я его люблю. Непередать словами. Вот так я за своим сыном смотрю. Даже когда он думает что он самостоятелин и стал взрослым.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4022
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.10.19 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Это что б не кто не думал что свистун.

Ты просто накручиваешь много.
Люди,живут своей жизнью,недодумывай за них.
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* Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8121
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.10.19 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Я ж говорю. Я паранойк. Справка есть.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1286
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.10.19 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Vital
----Да успокойся уже !Будь мужиком !
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