Vital Флуд и оффтопик (часть 4) #3068





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8122

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:08 Скоро мой сынок уезжает на соревнование. Сново. Маленький такой, а уже целеустремленый. Он уже знает че хочет. А я жизнь про жил и до сих пор незнаю. Ирония судьбы, когда они поехали в Екат, бится. С местными, я тут скидывал фотки уже, если помните. Я поехал тоже. Шефа попросил что б в Екат отправил. А сына незнал что я тоже поеду. . Прикол. Звоню ему ну как у тебя дела? "он в первый раз мне наврал., сказал что в нечью с сыграли. . Я сказал ему ну не переживай. А сам заплакал. Зачем он мне на врал. Я видел как они проиграли в сухую. Потом я подошёл к судье и узнал что против наших выставили команду на год старше. Неправильно это Я ему в глаза сказал, гандоны вы. Зачем над детьми издеваитесь. Сынка даже не в курсе что я смотрел. Потом когда фотки скинул ему. Он был в шоке. Теперь он знает что я хоть и неживу с ними, но постоянно наблюдаю и участвую в их жизни. Тренер тоже не в курсе что я все вижу.