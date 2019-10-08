Vital Флуд и оффтопик (часть 4) #3052





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8114

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:30 Цитата: Гога: Я там ответил в личке. Просто я не уверен, прилитело.? " просто у меня много кто пишет, там короче есть лимит у них в газете . Не все ответы доходят. По идее нужно удолять, все времени нет.