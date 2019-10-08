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Страница 204 из 204«1...202203204
* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 739
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.10.19 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// что бы это значило//

Новостей нет, надо форум подогревать)
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1278
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.10.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Kairat stayer
--- Спасибо . Посмотрел с интересом . Долбоящеров хватает везде !! Настроение поднялось .
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1278
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.10.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
--"Я считаю, что совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это кто и как будет считать голоса" — Бажанов Б. "Воспоминания бывшего секретаря Сталина" --- Но даже если и не говорил , то смысл верный ??Или не согласны?? Ну а против Марка Твена что-либо имеете ??
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* Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8114
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.10.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Клёвый первый комент. Главное оригинальный.)))
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1278
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.10.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
- Вы только опросам ВЦИОМ верите ??
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* Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6738
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.10.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Психологи форума, у меня вопрос. Почему меня недолюбливает новый коллектив на работе?

Виталь не заморачивайся,меня то же недолюбливают,но это их проблемы,в конце концов не я к ним пришёл ,а они ко мне ,пусть терпят. :lol:
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* Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8114
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.10.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Я там ответил в личке. Просто я не уверен, прилитело.? " просто у меня много кто пишет, там короче есть лимит у них в газете . Не все ответы доходят. По идее нужно удолять, все времени нет.
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Ответить Новый топик
Страница 204 из 204«1...202203204
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