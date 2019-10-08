abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #3036





(Полноправные пользователи) Сообщений: 739

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:50 Цитата-// Вы комментарии почитайте на Ютубе почитайте - услышите как *дедушку* любят //





Вы знаете что такое манипуляция общественным мнением?) я могу сейчас запустить новость что Гога из Краснодара кушает детей(извините что вас выбрал для примера ) залью видосик на ютьюб 20летней давности плохого качества из какойнибудь Аргентины, где мужчина кушает сырое мясо, запущю программу по накрутке просмотров, программу по написанию комментов(это все доступно человеку мало мальски понимающему в таких делах) комменты будут очень негативного содержания) и вуаля, меньше суток и вы будете известны по всему Краснодару как маньяк-людоед) а потом пока полиция разберется, пока начнут опровержения давать, машина людской сплетни уже будет наполную работать) как только вас опровдают, я запущу рассылку в ватсап что вы дали взятку и вообще у вас родственники в полиции и так можно до бесконечности) краткай гайд что сейчас происходит в информационном пространстве по СНГ) так что я в последную очередь буду судить о деятельности политика по комментариям в ютьюбе)



[Исправлено: abaika95, 08.10.2019 - 15:52]