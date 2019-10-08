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Страница 203 из 204«1...201202203204»
* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1278
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.10.19 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
Путина выбирал народ. *Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать.* — Марк Твен. «Совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это – кто и как будет считать голоса»- Сталин .
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 08.10.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Отправлено: 08.10.19 - 11:52 Психологи форума, у меня вопрос. Почему меня недолюбливает новый коллектив на работе? Шеф меня уважает, доверяе

Хех, недолюбливает, это как?
Я новичок в коллективе форума, как вы все форумчане должны меня до любить?
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1278
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.10.19 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Vital
--- Да только радуюсь и молюсь на них .Вон зарплату подняли на уровень инфляции - на 4,3% !!! А Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9 процента. Правда первое - для себя и премьера Дмитрия Медведева ,и руководителей Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы. Путин также увеличил на 4,3% зарплаты руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки. А второе - для остальных 142 миллиона россиян . Все правильно и справедливо . Ура !!
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5221
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.10.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Интересно, министр этот еще на месте или нет?


по министру туалетов и самих туалетов это к Кайрату.
он в теме,
говорил, нет даже клялся, что министр врать не будет,
к лету поставят для инотуристов.
и при них закусочные, парикмахерские,бары.

[Исправлено: alex_60, 08.10.2019 - 15:48]
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1278
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.10.19 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Coopidon
--Время и дела твои все рассудят!! :lol: :lol:
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 739
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.10.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Вы комментарии почитайте на Ютубе почитайте - услышите как *дедушку* любят //


Вы знаете что такое манипуляция общественным мнением?) я могу сейчас запустить новость что Гога из Краснодара кушает детей(извините что вас выбрал для примера ) залью видосик на ютьюб 20летней давности плохого качества из какойнибудь Аргентины, где мужчина кушает сырое мясо, запущю программу по накрутке просмотров, программу по написанию комментов(это все доступно человеку мало мальски понимающему в таких делах) комменты будут очень негативного содержания) и вуаля, меньше суток и вы будете известны по всему Краснодару как маньяк-людоед) а потом пока полиция разберется, пока начнут опровержения давать, машина людской сплетни уже будет наполную работать) как только вас опровдают, я запущу рассылку в ватсап что вы дали взятку и вообще у вас родственники в полиции и так можно до бесконечности) краткай гайд что сейчас происходит в информационном пространстве по СНГ) так что я в последную очередь буду судить о деятельности политика по комментариям в ютьюбе)

[Исправлено: abaika95, 08.10.2019 - 15:52]
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5221
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.10.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Вы комментарии почитайте на Ютубе почитайте -


ну против такого аргумента не попрешь. Ютубе...
да и Ходорковский с Навальным сказали.. и Соболь
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5221
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.10.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Путина выбирал народ.


народ России. ну не инопланетяне же.
америкосы вот хотели, но им отказали.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 739
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.10.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата -// Совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это – кто и как будет считать голоса»- Сталин //

Откуда цитата? Есть данные кто ее привел, на каком съезде она прозвучала?)
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1297
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.10.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Неделю назад, когда в городе был, прошел мимо них и посмотрел - лавки на месте, а проводов для зарядок, которые торчали из нее год назад, уже нет. Так что теперь обычная скамейка.


Так, возможно дело рук иностранцев, автостопом которые передвигаются, навредили и смылись, один отмечал, что ранее проездом у нас был.

Цитата:
Vital:
Посмотрите на серого волка
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5221
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.10.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Вон зарплату подняли на уровень инфляции - на 4,3%


в 2017 году, на весь 2018 год, году снизил зарплату себе,Медведеву,
На 10 процентов.
а также сотрудникам администрации Кремля, аппарату правительства,
главам Следственного комитета и Счетной палаты.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 739
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.10.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Хех, недолюбливает, это как?Я новичок в коллективе форума, как вы все форумчане должны меня до любить?//

Я вас люблю) как и НГ) интересы у вас интересные)
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1297
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.10.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
по министру туалетов и самих туалетов это к Кайрату. он в теме, говорил, нет даже клялся, что министр врать не будет, к лету поставят для инотуристов. и при них закусочные, парикмахерские,бары.


Ага клялся, вот ты любишь приврать и приукрасить. Говорил, что если в разрабатываемую программу попадут туалеты в нашем регионе, тогда построят. Не важно тот министр или новый. Главное когда их будут запускать, нашим чиновникам следует ограничиться от всяких торжеств и помпезностей.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5221
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.10.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересы в личных данных в последнее время
у вновь прибывающих одни и те же, и причем странные.
что бы это значило.
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* Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8114
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.10.19 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Россияне. Предлагаю поменять кв, ключ на ключ. Гоге с Краснодара,с Земляк брать нечего, он гол как сокол))) серый не подпишится, его саными тряпками не выгнать с Подмосковья. Вот бы с драгом махнутся. Так он точно не поменяет. Даже если гусей из детства ему предложить.
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Ответить Новый топик
Страница 203 из 204«1...201202203204»
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