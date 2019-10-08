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§ NG.kz
Надо открывать небо, нечего потакать одной компании - Токаев об авиарейсах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36908
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.10.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию столицы призвал увеличить количество международных рейсов. "Сейчас из Нур-Султана прямые рейсы выполняются по менее чем 30 международным направлениям. Этого недостаточно!" - заявил Глава государства.
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§ drakon
Re: Надо открывать небо, нечего потакать одной компании - Токаев...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17489
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.10.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка, когда откроется аэропорт КОстаная?... :lol: :oops:
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* директор пляжа
Re: Надо открывать небо, нечего потакать одной компании - Токаев...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 08.10.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Абайка, когда

он че дежурит тут?
Профайл
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