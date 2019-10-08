Butch Флуд и оффтопик (часть 4) #3002





(Полноправные пользователи) Сообщений: 155

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:22 Цитата: maxsaf:



Хорошо, я взгляну с другой стороны.

Сначала задамся вопросом как давно имеют место предложенные к рассмотрению факты для того чтобы так смело обвинять эволюционные процессы в несостоятельности.

Второй будет вот о чём. Эволюция не занимается искоренением, она препятствует распространению. Возникновение самих отклонений никак от неё не зависит. Так вот, относительно упомянутых "натуралов", в плане передачи кода они имеют схожий дефект с однополыми представителями. И первые и вторые предпочтения, иначе поведение не способствующее появлению потомства, так или иначе в конечном счёте приведут к тому, что признак не будет закреплён (в силу отсутствия потомства).

Если говорить об "убожестве", то Вы правы, отчасти. Оно будет выживать даже и по-причине меньшей энергоёмкости, в условиях современного развития технологий. В которых по-прежнему действуют всё те же эволюционные процессы.



Не подумайте что я имею какие-либо претензии к "радуге", за исключением демонстративности в поведении. Человечество взращивает огромное количество нездоровых особей и похуже чем эти. И даже более того, это неизбежно!!!