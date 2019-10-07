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§ NG.kz
Многодетные семьи будут получать помощь государства независимо от их доходов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36908
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.10.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов сообщил о внедрении новых механизмов оказания адресной социальной помощи с 1 января 2020 года. Министерство предлагает вывести многодетные семьи из числа получателей АСП и предоставить им поддержку независимо от дохода.
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§ сайлау курманов
Re: Многодетные семьи будут получать помощь государства...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3200
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.10.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще не понимаю, какой смысл рожать много детей и кому от этого лучше. На фоне массовой безработицы, падения уровня жизни населения какой-то абсурд
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§ Vital
Re: Многодетные семьи будут получать помощь государства...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8103
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.10.19 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

А я завидую многодетным семьям. После того как погиб брат я остался один. Завидую, когда вижу как мои дети, два сына друг другу помагают. Захожу в магазин с одним, спрашиваю че тебе купить. Он две шоколадки Я, зачем тебе две, попа слипнится, он, Брату а как же, пап че за глупые ты вопросы задаёшь. И так во всем. Старший встречает младшего со школы и отводит.
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