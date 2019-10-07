Vital Re: Многодетные семьи будут получать помощь государства... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8103

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:31 Цитата: сайлау курманов:



А я завидую многодетным семьям. После того как погиб брат я остался один. Завидую, когда вижу как мои дети, два сына друг другу помагают. Захожу в магазин с одним, спрашиваю че тебе купить. Он две шоколадки Я, зачем тебе две, попа слипнится, он, Брату а как же, пап че за глупые ты вопросы задаёшь. И так во всем. Старший встречает младшего со школы и отводит.