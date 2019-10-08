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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2767
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.10.19 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Россиян с праздником! Долгие лета жизни дедушке!)

Ты бы за всех тут не решал,праздник это или что-то там ещё.Я вот,например,лафета жду.Надоел и не уйдёт всё никак.Всё не насосётся,кровосос.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 08.10.19 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Хорошо, я взгляну с другой стороны.
Сначала задамся вопросом как давно имеют место предложенные к рассмотрению факты для того чтобы так смело обвинять эволюционные процессы в несостоятельности.
Второй будет вот о чём. Эволюция не занимается искоренением, она препятствует распространению. Возникновение самих отклонений никак от неё не зависит. Так вот, относительно упомянутых "натуралов", в плане передачи кода они имеют схожий дефект с однополыми представителями. И первые и вторые предпочтения, иначе поведение не способствующее появлению потомства, так или иначе в конечном счёте приведут к тому, что признак не будет закреплён (в силу отсутствия потомства).
Если говорить об "убожестве", то Вы правы, отчасти. Оно будет выживать даже и по-причине меньшей энергоёмкости, в условиях современного развития технологий. В которых по-прежнему действуют всё те же эволюционные процессы.

Не подумайте что я имею какие-либо претензии к "радуге", за исключением демонстративности в поведении. Человечество взращивает огромное количество нездоровых особей и похуже чем эти. И даже более того, это неизбежно!!!
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3359
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.10.19 - 06:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch: Не подумайте что я имею какие-либо претензии к "радуге",
Нет проблем, коль мы рассматривали это явление под призмой эволюции - в данном случае они лишь особи для изучения, отношение тут ни при чем. Вы упомянули, что эволюция препятствует распространению - а по факту данное явление распространяется, приветствуется прогрессивной частью общества, все меньше осуждается консервативной частью. То есть либо эволюция тут ни при чем, либо она меняет правила игры. Добавляется социальный фактор. Раньше у этих представителей были бы большие проблемы после каминг-аута, а сейчас они быстро взлетают на социальном лифте вверх, становясь певцами, законодателями моды критиками, отчасти благодаря "заднему приводу" :-), Так же не совсем понятно - мы имеем дело с чем то приобретенным или врожденным. А может быть приобретенным на основе врожденных деффектов-предрасположенностей. И да, я лично считаю это деффектом, сбоем "программы".
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


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Сообщений: 734
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.10.19 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// вот,например,лафета жду.Надоел и не уйдёт всё никак.Всё не насосётся,кровосос//

Да вы я смотрю пассионарий неуемный) а вы Россиян которые всю жизнь в России живут спрашивали как им "дедушка"?) взрослое население его любит, одна молодёжь чето кабениться)

[Исправлено: abaika95, 08.10.2019 - 09:30]
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2767
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.10.19 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Конечно спрашивал!В том-то и дело,что основной электорат у дедушки - смотрящие Соловьёва и Ко пенсионеры.Которые не видят связи с происходящим в стране и с дедушкой на троне.Которым кидают,как кость собаке,очередные 200-300 рублей к пенсии,а цены вырастают ещё больше.Дедушка,который развалил всё,что только можно,ну разве что нефтянку и газодобывающую промышленность ещё не трогает,ибо только на ней ещё и держится кое-как экономика.Который вводит ещё больше налогов и который принимает безумные законы вроде неуважения к власти.
Как к "этому" ещё можно относиться?!Остается только ждать лафета...
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


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Сообщений: 5216
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.10.19 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Путина выбирал народ, большинство его выбрало.
есть конечно кто и против, всякие неудачники по жизни,
американские шпионы и предатели .которые желают стране разрухи.
вытащил же страну из помойной ямы, вернул звание великой державы.
сотни новых производств, поднятые из руин старые.
поставил на место всяких -ких,которые пакостят из за рубежа теперь.
организуют всякие "митинги", ими проплаченные.
так что недаром большинство народа за него.
а всякие неудачники, могут гавкать, тявкать,
но караван идет.

[Исправлено: alex_60, 08.10.2019 - 09:55]
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8103
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.10.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Психологи форума, у меня вопрос. Почему меня недолюбливает новый коллектив на работе? Шеф меня уважает, доверяет. Девчата в офисе тоже, всегда мне помагают во всем. . Работаю недавно. Ваще с руководством всегда нахожу общий язык. Старый директор, кода я ему заявил что ухожу от тебя, так он орал что пена со рта летела. Обиделся сильно он что ухожу . Хотя я не стукачь, попец не лижу. Один мне на работе чел намекнул что я непроставился. А я с какого перепуга я должен проставляться. На работу я устроился самостоятельно, пройдя собеседование и не кто мне не помагал из коллектива.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3359
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.10.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Витал, как я понял, если тебе показали три пальца, то это триста штук, а не три гуся ))
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8103
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.10.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я знаком со всеми жестами.)))
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§ MedVed820607
Флуд и оффтопик (часть 4)
MedVed820607


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Сообщений: 147
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 08.10.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Описания не достаточно для полноценного заключения. Но как предположение (исходя из фразы про проставу) вы не даете сотрудникам себя "пригрузить" их работой, что их дико "задевает". Плюньте на это если вас устраивает непосредственный руководитель и оплата труда. Как говорится "всем мил не будешь..."
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* лимон
Флуд и оффтопик (часть 4)
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1068
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 08.10.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Один мне на работе чел намекнул что я непроставился.


тортик взять к чаю после первой з/п и хорош
в разных коллективах по разному - чаи пьют, отмечают ДР или праздники, отвальную или проставляются
мы на работе так, именинник приносит к чаю вкусняшки, а коллетив скидывается по 500/1000 на конвертик
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 1292
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.10.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Психологи форума, у меня вопрос. Почему меня недолюбливает новый коллектив на работе? Шеф меня уважает, доверяет. Девчата в офисе тоже, всегда мне помагают во всем.


Я вот тоже не могу дать полноценное заключение, потому чта, потому что, не психолог. Но думаю, что тебе ни в коем случае не нужно говорить им про твою справку. Особенно женскому полу, по которому тебе можно всё делать и тебе за это ничего не будет.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8103
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.10.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Ну я некогда женский пол не склонял насильно к сексу. Справка, да есть. По ней я больной, но не опасен для общества. Годен для свободного передвижения.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8103
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.10.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

Я не жадный, не был им не когда и если надо могу добавить, даже если и употреблять не буду. Я при разводе просто от фонаря машину подарил бывшей, хай катается. Но иногда я становлюсь пароноиком. Справка есть. Вот Кайрат знает.
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