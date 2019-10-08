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§ NG.kz
Нашествие опарышей в подъезде напугало жителей Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36908
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.10.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жильцы одного из домов Костаная засняли скопление опарышей в подъезде. Трупные опарыши падали прямо на головы проходящих мимо жильцов. Никто из коммунальных служб не отреагировал на жалобы жителей.
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§ abaika95
Re: Нашествие опарышей в подъезде напугало жителей Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 734
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.10.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приятного аппетита всем кто завтракает)

Цитата- // этот случай и вовсе считают провокацией//

Ну ищите жильцов которых обидели недавно, кому в чем-то отказали)
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* лимон
Re: Нашествие опарышей в подъезде напугало жителей Костаная
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1068
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 08.10.19 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
рыбаков нет в подъезде, расхватали бы
помню в детстве специально мясо и рыбу для рыбалки под опарышей выкладывал, чебак хорошо на него идёт ;-)
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§ abaika95
Нашествие опарышей в подъезде напугало жителей Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 734
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.10.19 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// рыбаков нет в подъезде//

Как вариант) может есть один ретивый рыбак, кто все это и устроил, сложил тушки голубей, ждал результат, но перестарался немного) а теперь будет давить на вину коммунальщиков )

[Исправлено: abaika95, 08.10.2019 - 10:35]
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§ Vital
Нашествие опарышей в подъезде напугало жителей Костаная
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8103
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.10.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завтра кто нибудь на гадит в подъезде, а кто нибудь с фоткает и на сайт выложит. Скажет айяя. Смотрите какая у нас большая куча лежит на площадке. 8-) :lol:

[Исправлено: Vital, 08.10.2019 - 11:01]
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* директор пляжа
Re: Нашествие опарышей в подъезде напугало жителей Костаная
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 08.10.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
куда смотрит акимат :lol:
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