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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2765
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.10.19 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Россиян с праздником! Долгие лета жизни дедушке!)

Ты бы за всех тут не решал,праздник это или что-то там ещё.Я вот,например,лафета жду.Надоел и не уйдёт всё никак.Всё не насосётся,кровосос.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 08.10.19 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Хорошо, я взгляну с другой стороны.
Сначала задамся вопросом как давно имеют место предложенные к рассмотрению факты для того чтобы так смело обвинять эволюционные процессы в несостоятельности.
Второй будет вот о чём. Эволюция не занимается искоренением, она препятствует распространению. Возникновение самих отклонений никак от неё не зависит. Так вот, относительно упомянутых "натуралов", в плане передачи кода они имеют схожий дефект с однополыми представителями. И первые и вторые предпочтения, иначе поведение не способствующее появлению потомства, так или иначе в конечном счёте приведут к тому, что признак не будет закреплён (в силу отсутствия потомства).
Если говорить об "убожестве", то Вы правы, отчасти. Оно будет выживать даже и по-причине меньшей энергоёмкости, в условиях современного развития технологий. В которых по-прежнему действуют всё те же эволюционные процессы.

Не подумайте что я имею какие-либо претензии к "радуге", за исключением демонстративности в поведении. Человечество взращивает огромное количество нездоровых особей и похуже чем эти. И даже более того, это неизбежно!!!
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Страница 201 из 201«1...199200201
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