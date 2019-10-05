Цитата: abaika95:

Что у нас в 90-ые охота на Немцев шла?) или геноцид по Немецкому признаку?) не выжить они хотели а жить красиво,уехали, все до свидания)

Эй,мальчонка в коротких штанишках!Тебе сколько годиков?!Что ты знаешь и помнишь за 90-ые?!Помнишь про то,что всё резко перестало работать,от слова "совсем"!Работы не стало,совхозы,где и трудились в основном немцы,развалились.Свет давали по расписанию,это в городе,а в деревнях провода снимали километрами!Да ещё и стали раздаваться голоса,что все,кроме казахов,гости в Казахстане.Потихоньку раздавались,но звоночек прозвенел.И ты ещё смеешь обвинять людей,уехавших из этого ада?!

Кстати,ты так и не ответил,что же такого ты сделал своими руками!