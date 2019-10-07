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§ NG.kz
Срок жизни асфальта - неделя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36906
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.10.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео, снятое на свежеотремонтированной трассе М-36, в редакцию "НГ" прислал пользователь сайта Азад. Это участок дороги возле Сарыколя на трассе международного значения.
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§ сайлау курманов
Re: Срок жизни асфальта - неделя
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3200
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.10.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В наглую экономят связывающие компоненты вещества
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§ elektron
Re: Срок жизни асфальта - неделя
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3625
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.10.19 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что и требовалось доказать. Теперь ещё передвижную лабораторию привлечь, что бы доказать, что все пробы в норме))
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§ Butch
Re: Срок жизни асфальта - неделя
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 07.10.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дайте угадать! Моднявым "методом холодного ресайклирования" чинили!? что в наших условиях переводится как "на старые "плывуны" приляпали новое а\б покрытие". Почему получается так как получается, как на видеозаписи? Так сами не знают, потому что дальше эффектных названий дело как правило не заходит.
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