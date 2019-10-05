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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Былинная история
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36906
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.10.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый президент заявил о том, что в республике будет отмечаться 750-летие Золотой Орды. Понимая, что у простых людей закономерно возникнет вопрос: "А с какого боку нам Золотая Орда", историки опять кинулись объяснять.
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§ Змея Подколодная
Николай ВОРОНИН: Былинная история
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 747
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 07.10.19 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
такое маленькое, звенящие

Завязывайте, Абайка, с тяжелыми наркотиками.
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§ elektron
Re: Николай ВОРОНИН: Былинная история
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3625
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.10.19 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
причем не просто обсуждаете а критикуете, не кажется ли вам это немного лицемерием ?)

А в чём проблема. Или все творения : (плывущий асфальт, разваливающиеся дома, прорывы водопроводов или теплотрасс, уничтожения деревьев) Ваших рук дело? :-P
Критику воспринимать учитесь. Может когда ни будь и не чего будет критиковать. Или некому будет. Скучно же будет!? :lol:
А так "заговорщик" вы наш, здорово тему Воронина развели.
В должности не понизили? Или уже отработали? ;-)
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§ Ваш земляк
Николай ВОРОНИН: Былинная история
Ваш земляк


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Сообщений: 2765
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 07.10.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Что у нас в 90-ые охота на Немцев шла?) или геноцид по Немецкому признаку?) не выжить они хотели а жить красиво,уехали, все до свидания)

Эй,мальчонка в коротких штанишках!Тебе сколько годиков?!Что ты знаешь и помнишь за 90-ые?!Помнишь про то,что всё резко перестало работать,от слова "совсем"!Работы не стало,совхозы,где и трудились в основном немцы,развалились.Свет давали по расписанию,это в городе,а в деревнях провода снимали километрами!Да ещё и стали раздаваться голоса,что все,кроме казахов,гости в Казахстане.Потихоньку раздавались,но звоночек прозвенел.И ты ещё смеешь обвинять людей,уехавших из этого ада?!
Кстати,ты так и не ответил,что же такого ты сделал своими руками!
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