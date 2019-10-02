alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2333





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5211

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:21 ///Пожарные в городе Зенден, Западная Германия, нашли скелет 59-летнего мужчины, который восемь лет пролежал в квартире вместе с трупом собаки. Об этом сообщает издание Daily Mail. В подвале многоквартирного дома произошло возгорание, и пожарные проводили поквартирный обход для того, чтобы эвакуировать жильцов. В одной из квартир им никто не открыл, и они выломали дверь, чтобы убедиться, что там никого нет. Внутри они обнаружили скелет мужчины и труп его собаки, которая, предположительно, умерла от голода.///



ужас какой то.