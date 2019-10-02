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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5211
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
загляни в Radikal.ru.


с утра сходил?
в ок выложи.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.10.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в ок выложи.

Там кроме тебя, никто не увидит... :lol: :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5211
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Там кроме тебя, никто не увидит

я то увижу. а остальным неинтересно.
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* abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 730
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.10.19 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//а остальным неинтересно//

ну почему,мне интересно)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.10.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ну почему,мне интересно)

Ну вот все - смотрите
https://radikal.ru/video/DxgwL5OyWNL
Прямо на площади... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.10.19 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, вот тебе моя широта и долгота.

И даже высота над уровнем моря...
:lol: :oops: ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5211
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
вот тебе моя широта и долгота.


так я тебя со спутника вижу.
немцы то никто вроде не скрывается.
место, штутгарт, 07 в лесу на границе.

[Исправлено: alex_60, 03.10.2019 - 08:51]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5211
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Пожарные в городе Зенден, Западная Германия, нашли скелет 59-летнего мужчины, который восемь лет пролежал в квартире вместе с трупом собаки. Об этом сообщает издание Daily Mail. В подвале многоквартирного дома произошло возгорание, и пожарные проводили поквартирный обход для того, чтобы эвакуировать жильцов. В одной из квартир им никто не открыл, и они выломали дверь, чтобы убедиться, что там никого нет. Внутри они обнаружили скелет мужчины и труп его собаки, которая, предположительно, умерла от голода.///

ужас какой то.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.10.19 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, с Праздником!!! :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5211
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
с Праздником!!!


День основания государства в Южной Корее/

тоже.
с этим?
лапшу то уже поел?
я только вечером уже.

[Исправлено: alex_60, 03.10.2019 - 12:53]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.10.19 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
День основания государства в Южной Корее/

Позвони Завгару, он тебе скажет... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5211
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

день автомобилиста.27 октября.его праздник.
а да , вспомнил, Германия стала одной страной.
поздравляю!

[Исправлено: alex_60, 03.10.2019 - 13:14]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.10.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такие грибы,растут возле дома Полицая.

Интересно, их кушать можно?Если да, то
поеду, сорву. Он разрешил... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.10.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня буду угощать Россиян, вот этим.

Сказали, что такое - не кушают,
но всёравно буду. Может понравится...
:lol: :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17488
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.10.19 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девушка с Ватманом.

:lol: :oops: :-P ;-)
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