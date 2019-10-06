maxsaf Флуд и оффтопик (часть 4) #2999





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3356

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:05 Цитата: Butch:

распространению чужеродному им набору генов

Я смотрю, вы разделяете и точку зрения эволюционистов, со всей свойственной им циничностью, и возможно знакомы с эгоистичным геном доккинза, но взгляните с другой стороны. В эволюции наследственность, изменчивость и отбор на данном этапе развития человека перестали играть решающую роль, и дело даже не в евгенике, а именно в выживаемости индивида с далеко не самыми лучшими "техническими характеристиками". Сила и здоровье ведут в "котлы", а убогих даже не призывают. Эти нестандартные пары, которые природе чужды - вольготно чувствуют себя в гейропах, а "натуралы" все чаще забывают о своей прямой и единственной обязанности - передать код дальше. По всем законам эволюции такие генетические отклонения, вызывающие неестественные потребности, должны сами себя искоренить, но этого не происходит. Похоже, что эволюция в разумном мире меняет правила.



[Исправлено: maxsaf, 07.10.2019 - 12:06]