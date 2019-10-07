Victor Yang Re: Работодателей призвали помогать сотрудникам с жильем в... #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 11999

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:16 Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36362?1570436049 Когда мы говорим об арендном жилье, это не решает до конца проблемы человека. Мы в рыночной стране живем, каждый человек хочет иметь собственную квартиру. Это желание надо постараться удовлетворить Источник:

Подъёмная арендная плата + уверенность в том что арендодатель не скажет съехать когда ему это будет надо - и не надо никакой собственности на квартиру.