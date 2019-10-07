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§ NG.kz
Работодателей призвали помогать сотрудникам с жильем в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36906
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.10.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работодатели должны участвовать в приобретении жилья для своих сотрудников, сказал на правительственном часе депутат Мажилиса Владислав Косарев. Он добавил, что вопрос сегодня нужно рассматривать так, чтобы каждый гражданин имел собственную квартиру.
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§ alex_60
Работодателей призвали помогать сотрудникам с жильем в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5211
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.10.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Когда мы говорим об арендном жилье, это не решает до конца проблемы человека. Мы в рыночной стране живем, каждый человек хочет иметь собственную квартиру///

не в курсе совершенно товарищ.
а так то да, хотеть хорошее желание.

[Исправлено: alex_60, 07.10.2019 - 13:54]
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§ Victor Yang
Re: Работодателей призвали помогать сотрудникам с жильем в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11999
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.10.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Когда мы говорим об арендном жилье, это не решает до конца проблемы человека. Мы в рыночной стране живем, каждый человек хочет иметь собственную квартиру. Это желание надо постараться удовлетворить Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36362?1570436049

Подъёмная арендная плата + уверенность в том что арендодатель не скажет съехать когда ему это будет надо - и не надо никакой собственности на квартиру.
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§ Змея Подколодная
Re: Работодателей призвали помогать сотрудникам с жильем в...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 747
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 07.10.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А работодатели должны участвовать, даже если им придется использовать кредиты банка,

На каком таком основании работодатели вдруг стали должны? Щипают и грузят бизнес со всех сторон)
Цитата:
чтобы удовлетворять запросы своих работников

При трудоустройстве будут выяснять масштаб запросов работника))) Пробивать по всем базам, требовать документ о наличии/отсутствии недвижимости.
Бредовые идеи никак не отпускают наших депутатов.
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§ Victor Yang
Работодателей призвали помогать сотрудникам с жильем в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11999
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.10.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
На каком таком основании работодатели вдруг стали должны?

Дык в этом суть Рухани нашего Жангыру. Я только в этом контексте про данную программу слышу - Предприниматель Такойтов подарил городу, в рамках РЖ; ТОО "Таково" построило недвижимость в рамках "РЖ". Ну и так далее.
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§ Змея Подколодная
Работодателей призвали помогать сотрудникам с жильем в Казахстане
Змея Подколодная


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Сообщений: 747
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 07.10.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дык в этом суть Рухани нашего Жангыру.

А, ну так это совсем другой коленкор. Тогда отбой, у нас все хорошо)))
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§ Добринцофф
Re: Работодателей призвали помогать сотрудникам с жильем в...
Добринцофф


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Сообщений: 6737
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 07.10.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Было бы правильно использовать работодателей, которые у нас не участвуют сегодня в строительстве жилья. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36362?1570439201

Предлагаю за каждым депутатом,закрепить по малоимущей семье,которой он будет обязан купить квартиру,а также помогать материально во время всего депутатского срока.
У них там от безделья последние мозги повысыхали.
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* abaika95
Работодателей призвали помогать сотрудникам с жильем в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 730
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.10.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// сказал на правительственном часе депутат Мажилиса Владислав Косарев//

Сказал. На правительственом часе.
Депутат.

Сколько депутатов его потдержало?) Что то както смутно об этом в статье говориться)
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§ КГСПС
Re: Работодателей призвали помогать сотрудникам с жильем в...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 893
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 07.10.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти говорящие головы уже давно живут за счёт работодателей, то есть за наш с вами счёт. Мы же их выбрали, значит мы работодатели.
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§ сайлау курманов
Re: Работодателей призвали помогать сотрудникам с жильем в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3200
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.10.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше предприятия выдавали работникам квартиры, а теперь разве жадный капиталист купит жилье своему работнику. Депутат что потерялся во времени...
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§ Сыкымы
Re: Работодателей призвали помогать сотрудникам с жильем в...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 998
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 07.10.19 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
значит мы работодатели.

Теперь должны их обеспечить квартирами.
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