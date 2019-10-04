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≡ Как борются за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Как борются за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36906
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.19 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители челябинского поселка Чурилово, который стал по сути новым микрорайоном Челябинска, борются с застройщиком, который готовит к вырубке деревья на участке в 1 760 кв. м.
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§ alex_60
Как борются за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5211
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.10.19 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Проехал по деревне. Я дома.


так да. правильно.
сьездил в магазин, вернулся домой. обедаю.
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§ Змея Подколодная
Как борются за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области
Змея Подколодная


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Сообщений: 747
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 07.10.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Колбасило бы еслиб они уезжали в Канаду или США, вот мол люди уезжают туда где хорошо)

Но вас колбасит от того, что уезжают туда, где, с ваших слов, еще хуже)))Плохо там, а они едут и едут. Перспективные студенты едут из страны, в которой так хорошо жить, за грантами, в страну, где все плохо и там оседают, получают гражданство и трудятся на благо России.
Цитата:
а то меняют "шило на мыло"

Ну, меняют, такое нужное в быту шило, на какое то мыло. А Абайкам не понять, на фига оно им, это мыло)))
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§ abaika95
Как борются за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области
abaika95


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Сообщений: 729
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.10.19 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Но вас колбасит от того, что уезжают туда, где, с ваших слов, еще хуже)))Плохо там, а они едут и едут. Перспективные студенты едут из страны, в которой так хорошо жить, за грантами, в страну, где все плохо и там оседают, получают гражданство и трудятся на благо России.//

Вы точно знаете от чего меня колбасит а от чего нет?) хм, на битву экстрасенсов не ходили?)

с моих слов что там хуже?) где я такое писал?) я говорю "шило на мыло" меняют , перспективные студенты уезжают в США, а в Россиию едут трудовые рабочие взамен тех же перспективных Российских студентов уехавших в ту же Америку) не путайтесь) то есть с России все валят, а к себе зазывают с близжайших республик трудсилу) только и всего)

Цитата-// Но местным Абайкам лучше знать, как живется "понауехавшим"//

Жил в России 6 лет, вы там столько жили?) или только наездами к родственникам?)

Снимал квартиру с двумя студентами из Караганды Русскими парнями, им в универе прямым текстом одногруппники говорили что им тут не рады, и если осядете здесь то их удел только разнорабочий, на кафедре преподаватели проводили агитацию за переселение, тоже прямым текстом говорили, кто поумнее, трудолюбивие и побогаче те валят в Европу , местные работать не хотят (тоже любят на всем готовом) вот и задумалось руководство, "наших" Русских со всего СНГ затягивать, будут работать за копейки и еще спасибо говорить)


Вот и все) К России отношусь с уважением и почетом, зла ей не желаю, тем кто уехал, скатертью дорожка) каждый сам выбирает свою судьбу, я за одно только, Уехал нечего бывшую родину поносить, живи спакойно в новой)
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§ drakon
Как борются за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17487
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.10.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Уехал нечего бывшую родину поносить, живи спакойно в новой)

Абайка, прошу тебя процитировать, мой понос,
или кого другого.А так это всё трёп с твоей стороны... :lol: :-o :oops:
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§ drakon
Как борются за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17487
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.10.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
так да. правильно.

Да, Алекс,ни один полицейский,
моими личными данными - не интересовался,
не записывал. И даже ни одного - полицая,
не видел... :lol: :oops: :-P
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§ abaika95
Как борются за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 729
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.10.19 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Абайка, прошу тебя процитировать, мой понос,или кого другого.А так это всё трёп с твоей стороны...//

Прочитайте любой коммент СВ, некоторые Земляка, еденичные Гоги) и поймете) у вас тоже иногда проскальзывают не в тему и не по теме) но раз вы не замечаете за собой, то я вам буду напоминать что вот мол уважаемый Дракон это вот оно и есть) не обидетесь?)
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§ drakon
Как борются за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17487
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.10.19 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Дракон это вот оно и есть) не обидетесь?)

Давай, только цитируй,как положено.
Не обижусь... :lol: :oops:
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§ alex_60
Как борются за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5211
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.10.19 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И даже ни одного - полицая,


они же у тебя два раза в месяц как минимум под окном собираются.
ты их из окна фотаешь.
вышел бы, поговорил.
у нас в деревнях вообще полицейских нет.
один участковый на десять деревенек.

[Исправлено: alex_60, 07.10.2019 - 15:44]
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§ Змея Подколодная
Как борются за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области
Змея Подколодная


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Сообщений: 747
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 07.10.19 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95

Болезный, вы бы Хабар так много не смотрели, а то вот помутнение сознания уже приключилось,на мультики иногда переключали.
Цитата:
а к себе зазывают с близжайших республик трудсилу)

Верно, трудсила едет с Таджикистана. А вот интеллектуальный труд -это уже для перспективных студентов, которые отбили грант своими мозгами, а не по блату или за бабки. Им (иностранцам!) даже стипендию платят, за то, что хорошо учатся.
Цитата:
им в универе прямым текстом одногруппники говорили что им тут не рады,

Ситуации разные бывают и люди тоже. Нам такого не говорят, а вот на Родине- чемодан, вокзал, Россия. Но вы конечно же не слышали эту избитую фразу.
Цитата:
и если осядете здесь то их удел только разнорабочий,

Ах, это "если" )))Повторяю последний раз, заключительный, разнорабочих хватает из Таджикистана.
Цитата:
я за одно только

А я за то, чтобы перестали подглядывать за соседями. Ну не по соседски это. Нехорошо.И любую местечковую новость комментировать в контексте России. У себя надо разобраться для начала. А вот когда спросят ваш мудрый совет, тогда и карты в руки, расскажете, что у них в стране творится и как им дальше жить.
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§ abaika95
Как борются за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 729
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.10.19 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Болезный, вы бы Хабар так много не смотрели, а то вот помутнение сознания уже приключилось,на мультики иногда переключали//

Вы сами себе перечите) я значит болезный и помутненный а вы на мой "помутненный" комментарий развернуто отвечаете) хех)

Цитата-// Верно, трудсила едет с Таджикистана. А вот интеллектуальный труд -это уже для перспективных студентов, которые отбили грант своими мозгами, а не по блату или за бабки. Им (иностранцам!) даже стипендию платят, за то, что хорошо учатся//

Ооо как легко говорить о том чего не знаете и не видели) тут Таноми таких щен называет)

Зайдите в любой универ в Челябинске, на 5 приезжих Русских, 15 таджиков, 10 Киргизов, 20 Узбеков) и все что интересно на гранте) при мне парень с Душенбе не мог свою фамилию написать правильно но на грант прошел) что это взятку дали, или такая политика ?) думаю и то и другое в купе)

Цитата-// Ситуации разные бывают и люди тоже. Нам такого не говорят, а вот на Родине- чемодан, вокзал, Россия. Но вы конечно же не слышали эту избитую фразу//

Вот именно что избитую) был случай в очереди в магазин, одна тетя) начала возмущаться сколько ей ждать пока ее обслужат) (продавщица товар принимала) ей сзади в очереди ответили, женщина угомонитесь все видите ждем, на что та разродилась жесткой речью о том что тут одни "ма**еты" "варвары" никакого сервиса, почему она должна ждать со всеми, она на важную встречу опаздывает, ей интеллигентно ответили, езжайте мол туда где сервис лучше и не м*** живут, ну тут она и выдала вы что меня выгоняете нехристы?))

Это я к чему ситуации разные бывают, и люди тоже)

Цитата-// Ах, это "если" )))Повторяю последний раз, заключительный, разнорабочих хватает из Таджикистана//

Нехватает) тех кто по Русски умеет писать и читать, у нас вытягивают)

Цитата-// вот когда спросят ваш мудрый совет, тогда и карты в руки, расскажете, что у них в стране творится и как им дальше жить//

Аналогично) когда захочу узнать мудрый совет поуеховшего по той или иной ситуации В Моей стране, то спрошу) лезть вперед паровоза не культурно)

[Исправлено: abaika95, 07.10.2019 - 16:31]

[Исправлено: abaika95, 07.10.2019 - 16:36]
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