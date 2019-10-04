abaika95 Как борются за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 728

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:03 Цитата-// Но вас колбасит от того, что уезжают туда, где, с ваших слов, еще хуже)))Плохо там, а они едут и едут. Перспективные студенты едут из страны, в которой так хорошо жить, за грантами, в страну, где все плохо и там оседают, получают гражданство и трудятся на благо России.//



Вы точно знаете от чего меня колбасит а от чего нет?) хм, на битву экстрасенсов не ходили?)



с моих слов что там хуже?) где я такое писал?) я говорю "шило на мыло" меняют , перспективные студенты уезжают в США, а в Россиию едут трудовые рабочие взамен тех же перспективных Российских студентов уехавших в ту же Америку) не путайтесь) то есть с России все валят, а к себе зазывают с близжайших республик трудсилу) только и всего)



Цитата-// Но местным Абайкам лучше знать, как живется "понауехавшим"//



Жил в России 6 лет, вы там столько жили?) или только наездами к родственникам?)



Снимал квартиру с двумя студентами из Караганды Русскими парнями, им в универе прямым текстом одногруппники говорили что им тут не рады, и если осядете здесь то их удел только разнорабочий, на кафедре преподаватели проводили агитацию за переселение, тоже прямым текстом говорили, кто поумнее, трудолюбивие и побогаче те валят в Европу , местные работать не хотят (тоже любят на всем готовом) вот и задумалось руководство, "наших" Русских со всего СНГ затягивать, будут работать за копейки и еще спасибо говорить)





Вот и все) К России отношусь с уважением и почетом, зла ей не желаю, тем кто уехал, скатертью дорожка) каждый сам выбирает свою судьбу, я за одно только, Уехал нечего бывшую родину поносить, живи спакойно в новой)