abaika95 Николай ВОРОНИН: Былинная история #47





(Полноправные пользователи) Сообщений: 728

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:00 Цитата-// И не вам , Абайка, рассуждать, где и чей дом. Оралманы, они куда возвращаются? Домой или так, погостить?//



А кому? Вам чтоли?) я считаю где родился там твой дом и родина) как бы пафосно сейчас это не звучало, ну понятно для некоторых это сейчас начнет слух резать , им то дом там где выгодно и хорошо кормят) лет через 60 какая нибудь условная "Украина" станет продвинутой страной так все срочно нанчут на мове балакать лишь бы на "новоую родину" взяли) в Фамилии Украинские окончания начнут себе добавлять) тьфу

А Оралманы я думаю всетаки не домой возвращаться,они и сами об этом говорят,неудобно им тут, они уже 100 лет по свойму жили,а тут уже все не то) и все не так) ну раз пригласили,едут,Россияне вон тоже своих "Оралманов" к себе зовут) заселять тайгу гектарами)