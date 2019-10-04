Цитата: Колбасило бы еслиб они уезжали в Канаду или США, вот мол люди уезжают туда где хорошо)

Но вас колбасит от того, что уезжают туда, где, с ваших слов, еще хуже)))Плохо там, а они едут и едут. Перспективные студенты едут из страны, в которой так хорошо жить, за грантами, в страну, где все плохо и там оседают, получают гражданство и трудятся на благо России.

Цитата: а то меняют "шило на мыло"

Ну, меняют, такое нужное в быту шило, на какое то мыло. А Абайкам не понять, на фига оно им, это мыло)))