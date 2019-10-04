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§ NG.kz
Как борются за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36903
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.19 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители челябинского поселка Чурилово, который стал по сути новым микрорайоном Челябинска, борются с застройщиком, который готовит к вырубке деревья на участке в 1 760 кв. м.
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§ alex_60
Как борются за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5209
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.10.19 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Проехал по деревне. Я дома.


так да. правильно.
сьездил в магазин, вернулся домой. обедаю.
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* Змея Подколодная
Как борются за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 742
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 07.10.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Колбасило бы еслиб они уезжали в Канаду или США, вот мол люди уезжают туда где хорошо)

Но вас колбасит от того, что уезжают туда, где, с ваших слов, еще хуже)))Плохо там, а они едут и едут. Перспективные студенты едут из страны, в которой так хорошо жить, за грантами, в страну, где все плохо и там оседают, получают гражданство и трудятся на благо России.
Цитата:
а то меняют "шило на мыло"

Ну, меняют, такое нужное в быту шило, на какое то мыло. А Абайкам не понять, на фига оно им, это мыло)))
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