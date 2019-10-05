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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Былинная история
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36903
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.10.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый президент заявил о том, что в республике будет отмечаться 750-летие Золотой Орды. Понимая, что у простых людей закономерно возникнет вопрос: "А с какого боку нам Золотая Орда", историки опять кинулись объяснять.
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Былинная история
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5209
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.10.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Данные социологических исследований, проведенных в Германии, так и в России, говорят, что для большинства немецких мигрантов основной мотивацией для переезда в Германию были экономические причины и желание стабильной жизни. Кроме того, особенностью немецкого населения СССР были тесные родственные и дружеские связи внутри их этнической группы, которые также оказывали существенное влияние на принятие решения об эмиграции в Германию./

никаких высоких слов про истоки, домой,обычаям,своей культуре.
так что не надо ля-ля.
как были они русскоязычными немцами так и остались.
свои русские магазины, врачи,свадьбы на русском языке,
человек на двести , потому что бывшие соседи, знакомые рядом,
дни рождения человек по 100 минумум., потому вся родня рядом,
не пригласишь обидятся,
газеты русскоязычные, даже школы с русским языком обучения
немецко-русские детские сады и тд.
как переехали "этническими группами", так и жить продолжают.

[Исправлено: alex_60, 07.10.2019 - 12:21]
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Былинная история
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5209
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.10.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сейчас приезжая в гости сюда, из Германии,
когда говорят , завтра летим домой. это уже понятно.
сейчас их дом там, потому что они там живут.
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: Былинная история
abaika95


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Сообщений: 723
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.10.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// И не вам , Абайка, рассуждать, где и чей дом. Оралманы, они куда возвращаются? Домой или так, погостить?//

А кому? Вам чтоли?) я считаю где родился там твой дом и родина) как бы пафосно сейчас это не звучало, ну понятно для некоторых это сейчас начнет слух резать , им то дом там где выгодно и хорошо кормят) лет через 60 какая нибудь условная "Украина" станет продвинутой страной так все срочно нанчут на мове балакать лишь бы на "новоую родину" взяли) в Фамилии Украинские окончания начнут себе добавлять) тьфу
А Оралманы я думаю всетаки не домой возвращаться,они и сами об этом говорят,неудобно им тут, они уже 100 лет по свойму жили,а тут уже все не то) и все не так) ну раз пригласили,едут,Россияне вон тоже своих "Оралманов" к себе зовут) заселять тайгу гектарами)
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Былинная история
таноми52


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Сообщений: 1092
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.10.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Что у нас в 90-ые охота на Немцев шла?) или геноцид по Немецкому признаку?) не выжить они хотели а жить красиво



Я уже в какой-то дискуссии приводила в пример семью немцев, уехавших в 90-е в Германию. Муж - геолог.Когда геологоуправление развалилось, остался без работы и даже без надежды устроиться по специальности. Жена - инженер-испытатель на машиноиспытательной станции (МИС), которая непосредственно подчинялась Москве. Естественно, МИС исчезла. Нечего было в Казахстане испытывать.Оба уже в возрасте. Две дочки. Вот уж , действительно, выживали. Жена, хороший кулинар, некоторое время пекла на заказ роскошные торты (в то время ещё туго было с этим). На этом и скромной помощи родных и знакомых некоторое время держались.Но дожить до светлого будущего, не умерев от голода или не начав нищенствовать, было не реально. Вот и уехали. И кто бросит в них камень?
Так что, щен, не пожив в то время, не судите уехавших
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* Змея Подколодная
Николай ВОРОНИН: Былинная история
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 742
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 07.10.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
я считаю где родился там твой дом и родина)

Какие громкие слова в пустой комнате. Дом там, где твоя душа, и повторюсь, корни, культура, родной язык т.д.
Цитата:
им то дом там где выгодно и хорошо кормят)

Субъективно. Я не ищу выгоды от земли, где лежит мой дед. Историческая Родина, она такая, тянет туда. "Тело здесь, а душа далеко" (с)

[Исправлено: Змея Подколодная, 07.10.2019 - 12:23]
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: Былинная история
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 723
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.10.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Так что, щен, не пожив в то время, не судите уехавших//

Щен это что?) да и жил я в то время, я конечно молод, Сталинских времен не помню) но не настолько чтоб не помнить и не знать что было в 90-ые)

Да есть разные моменты и приведенная вами в пример семья это не единичный случай , большинство так жило, но Русские, Украинцы, Татары что то не повалили массово на свои "исторические родины", только Немцы вспомнили срочно что они Немцы (хотя я не признаю в них Немцев, это Русские с Немецкими фамилиями) и что в Германии шоколад дешевый) я к этому веду)

[Исправлено: abaika95, 07.10.2019 - 12:24]
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Былинная история
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1092
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.10.19 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Щен это что?)



Ничего оскорбительного. Типа "молокосос", имеющий смелость судить то, что не испытал на своей шкуре
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: Былинная история
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 723
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.10.19 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Какие громкие слова в пустой комнате. Дом там, где твоя душа, и повторюсь, корни, культура, родной язык т.д.//

Какие могут быть корни, культура и язык у Павла Николаевича Штейбнера?(для примера) всю жизнь прожившего в Рудном где жили его отец, дед, прадед которого приехал в город с поволжья где его предки жили с 18 века?) и уеховшего в Германию где нет могил его дедов, и он там никого не понимает) и темболе у его жены Валентины Петровны Засулько?) которая получив гражданство быстро развелась с Павлом Николаевичем, и уехала мататся по Европам).........


А дом там где душа это даааа) не поспоришь, вот у меня душа к Англии тяготеет) но чет нет у меня Английских предков, жаль) давали бы гражданство по тому как нравиться душе, Евразия превратилась бы в пустыню) может в Москве 12 человек бы еще осталось на звонки отвечать в аэропорту)
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: Былинная история
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 723
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.10.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Ничего оскорбительного. Типа "молокосос", имеющий смелость судить то, что не испытал на своей шкуре//

А ну если так то ладно) тогда (не грублю и не в обиду) вы тоже Щен (не в том смысле что "молокосос" а беретесь судить о том что сами не испытали на своей шкуре)
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* Змея Подколодная
Николай ВОРОНИН: Былинная история
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 742
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 07.10.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А дом там где душа это даааа) не поспоришь, вот у меня душа к Англии тяготеет)

Вот и вся сущность ))) А я то думала, исключительно к Казахстану. Не патриотично, Абайка. У вас методички не отберут и премии не лишат? Вот моя душа на Родине моих предков, а не там, где шоколад дешевый.
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Былинная история
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1092
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.10.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
что сами не испытали на своей шкуре)


Ну, нет! Я то помню, как мы с семьёй жили в 90-е на бабушкину пенсию в 2500 тенге, ибо остальные работоспособные остались без работы. До тех пор, пока за отопление газом нам не начислили 2 700тенге. Как бабушка продала свой перстенёк с аметистом, чтобы купить счётчик. И как мы экономили на газе, живя в промёрзшем доме. Пока дедушка не вышел на пенсию и его денежки не добавились к нерегулярным заработкам остальных
Эти 90-е никогда не забуду!
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