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§ NG.kz
Как борются за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36903
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.19 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители челябинского поселка Чурилово, который стал по сути новым микрорайоном Челябинска, борются с застройщиком, который готовит к вырубке деревья на участке в 1 760 кв. м.
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§ abaika95
Как борятся за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 723
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.10.19 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Чурилово зелени и так очень мало, здесь только строят и строят, совершенно забывая о благоустройстве территорий//

О как!) значит не первый раз у них такое происходит) не все значит прекрасно в королевстве Датском в плане озеленения и благоустройства) ну посмотрим, поглядим отстоят или нет) и честно по фото смотря смысла уже нет эти деревья защищать, застройщик уже все "красиво" обкорнал) куда смотрит Мэрия?)

[Исправлено: abaika95, 04.10.2019 - 10:16]
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§ Yorik
Re: Как борятся за жизнь городских деревьев в соседней...
Yorik


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Сообщений: 693
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 04.10.19 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничуть не поддерживая бездумную вырубку/обрезку в любой стране - считаю, что такие ярые ненавистники костанайской действительности как Земляк, Гога, СВ обязательно должны отметиться в теме. Обрушиться так сказать всей своей лютой злобой на ненавистных вырубщиков деревьев на земле челябинской. Объективности ради :lol:
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§ Гога
Re: Как борятся за жизнь городских деревьев в соседней...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1270
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.10.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Yorik
- Дуболомов везде хватает .Удачи жителям Чурилово!! И тебе , Yorik , тоже .
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§ abaika95
Re: Как борются за жизнь городских деревьев в соседней...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 723
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.10.19 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3 дня прошло, где вы братья Россияне?) не интересно вам обсуждать новости вашей страны?) где яростные возгласы про воров-в мэрии, безолаберных застройщиков, все куплино-продано?) чтож не комментируете?) боитесь вашей интернет-полиции, за репостики и комментарии к вам в домой вломяться и в каталажку отправят?) или нет у вас гражданской позиции по вашей новой родине?) только о Казахстане тоскуете, только дела Казахстанские интересно обсуждать?) ну-ну)
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§ таноми52
Re: Как борются за жизнь городских деревьев в соседней...
таноми52


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Сообщений: 1092
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.10.19 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
3 дня прошло, где вы братья Россияне?) не интересно вам обсуждать новости вашей страны?



Что за нападки? Какой им смысл обрушиваться на свои власти по всем перечисленным недостаткам, если эти власти НГ не читают?
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§ abaika95
Как борются за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 723
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.10.19 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Что за нападки? Какой им смысл обрушиваться на свои власти по всем перечисленным недостаткам, если эти власти НГ не читают?//

Ну вот в этом то и вопрос) ладно местные пишут, Юджин там, это логично обосновано, он тут живет, а эти то по уехавшие каким боком обрушиваются своими неуместными отзывами по ситуациям которые их уже не касаються?) гавкнуть ради гавканья ?) или дофига такие важные люди города уехали что их мнение это истина в последней инстанции) есть подозрение что у себя в своих городах они носу не показывают на местные форумы и обсуждения городских вопросов)(а если и показывают то сидят под фейками и пишут раз в пол года)местным я думаю не нравится когда их дела обсуждают какието новоприбывшие "оралманы") хоть и живут там по 20 лет)
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* Змея Подколодная
Как борются за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области
Змея Подколодная


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Сообщений: 742
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 07.10.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка,у вас подгорает.
Цитата:
местным я думаю не нравится когда их дела обсуждают какието новоприбывшие "оралманы") хоть и живут там по 20 лет)

Вам конечно же из аула виднее, что думают россияне, а оралманы, так это у нас. В России -Соотечественники, разницу видите?
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§ Yorik
Как борются за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 693
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 07.10.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
В России -Соотечественники

Вы знаете, программа конечно называется красиво, но поверьте, там Вас никто так не назовет...
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§ abaika95
Как борются за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 723
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.10.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// знаете, программа конечно называется красиво, но поверьте, там Вас никто так не назовет//

Знают они прекрасно вот и бесяться ) Оралманами их и будут называть, а еще "киргизами" "черными" "понаприехавшими" " нахлебниками") Российский Русский мужик тоже не очень в восторге когда на рабочее место которое он готовил оставить для своего сына, мэрия в наглую ставит приезжего из тмутаракани )
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§ drakon
Как борются за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17483
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.10.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проехал по деревне.
Я дома... :lol: :lol: :lol:
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§ таноми52
Re: Как борются за жизнь городских деревьев в соседней...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1092
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.10.19 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
но поверьте, там Вас никто так не назовет...



Много уже знакомых уехали по этой программе. Получили гражданство. И никто в России, кроме миграционной службы, даже внимания не обратил, кто они и что они.
Да,они испытывают трудности, но наравне с коренными. А никто и не надеялся, что им будут привилегии по сравнению с местными.
Поскольку даже казахи всё ещё относятся к России, как к метрополии, то уж переселенцы точно не испытывают особого дискомфорта. Это всё равно, что из, скажем, Лисаковска переселиться в Костанай
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* Змея Подколодная
Как борются за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области
Змея Подколодная


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Сообщений: 742
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 07.10.19 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вы знаете, программа конечно называется красиво, но поверьте, там Вас никто так не назовет...

Да мне до правого тапочка, кто-кого-как будет называть. Человек получает паспорт и растворяется в толпе людей. Он домой приехал, понимаете, ДОМОЙ.
Цитата:
когда на рабочее место которое он готовил оставить для своего сына, мэрия в наглую ставит приезжего из тмутаракани )

Каждый из нас на своем месте: по жизни, рабочем, под Солнцем и т.д.) Я не занимаю чужого места, я занимаю СВОЁ.
Цитата:
Знают они прекрасно вот и бесяться )

Это самоуспокоение? Или все таки колбасит от оттока прогрессивной молодежи?) Вас же штырит, если вдруг у соседей все хорошо))))
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* Змея Подколодная
Как борются за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области
Змея Подколодная


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Сообщений: 742
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 07.10.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Поскольку даже казахи всё ещё относятся к России, как к метрополии, то уж переселенцы точно не испытывают особого дискомфорта. Это всё равно, что из, скажем, Лисаковска переселиться в Костанай

В яблочко. Но местным Абайкам лучше знать, как живется "понауехавшим" .
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§ abaika95
Как борются за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области
abaika95


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Сообщений: 723
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.10.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Это самоуспокоение? Или все таки колбасит от оттока прогрессивной молодежи?) Вас же штырит, если вдруг у соседей все хорошо))))//

Колбасило бы еслиб они уезжали в Канаду или США, вот мол люди уезжают туда где хорошо) а то меняют "шило на мыло" еще и гавкают оттуда) с России отток продвинутой молодежи в Европу, на их место приезжают трудовые мигранты и ломовые лошадки из бывших республик и помалкивают)
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