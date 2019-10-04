Вы знаете, программа конечно называется красиво, но поверьте, там Вас никто так не назовет...

когда на рабочее место которое он готовил оставить для своего сына, мэрия в наглую ставит приезжего из тмутаракани )

Знают они прекрасно вот и бесяться )