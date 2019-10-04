|Цитата:
Вы знаете, программа конечно называется красиво, но поверьте, там Вас никто так не назовет...
Да мне до правого тапочка, кто-кого-как будет называть. Человек получает паспорт и растворяется в толпе людей. Он домой приехал, понимаете, ДОМОЙ.
Цитата:
когда на рабочее место которое он готовил оставить для своего сына, мэрия в наглую ставит приезжего из тмутаракани )
Каждый из нас на своем месте: по жизни, рабочем, под Солнцем и т.д.) Я не занимаю чужого места, я занимаю СВОЁ.
Цитата:
Знают они прекрасно вот и бесяться )
Это самоуспокоение? Или все таки колбасит от оттока прогрессивной молодежи?) Вас же штырит, если вдруг у соседей все хорошо))))