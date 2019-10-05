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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Былинная история
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.10.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый президент заявил о том, что в республике будет отмечаться 750-летие Золотой Орды. Понимая, что у простых людей закономерно возникнет вопрос: "А с какого боку нам Золотая Орда", историки опять кинулись объяснять.
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§ Ваш земляк
Николай ВОРОНИН: Былинная история
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2763
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 07.10.19 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
вас приютили, обогрели а вы теперь нас же и

Вот ты не просто на грабли наступаешь!Ты на них прыгаешь,причём с огромным удовольствием!Вот лично ты что именно сделал своими руками в Кустанае,чтобы попрекать здесь кого-либо?А вот поуехавшие многое сделали.Чтобы ты теперь мог этим пользоваться.Пользоваться тем,что ещё не успели развалить или растащить.
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