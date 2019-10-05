Цитата: abaika95:

вас приютили, обогрели а вы теперь нас же и

Вот ты не просто на грабли наступаешь!Ты на них прыгаешь,причём с огромным удовольствием!Вот лично ты что именно сделал своими руками в Кустанае,чтобы попрекать здесь кого-либо?А вот поуехавшие многое сделали.Чтобы ты теперь мог этим пользоваться.Пользоваться тем,что ещё не успели развалить или растащить.