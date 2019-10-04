abaika95 Как борятся за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области #1





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Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:14 Цитата-// Чурилово зелени и так очень мало, здесь только строят и строят, совершенно забывая о благоустройстве территорий//



О как!) значит не первый раз у них такое происходит) не все значит прекрасно в королевстве Датском в плане озеленения и благоустройства) ну посмотрим, поглядим отстоят или нет) и честно по фото смотря смысла уже нет эти деревья защищать, застройщик уже все "красиво" обкорнал) куда смотрит Мэрия?)



[Исправлено: abaika95, 04.10.2019 - 10:16]