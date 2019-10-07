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§ NG.kz
Новый дизайн водительского удостоверения и техпаспорта предложило МВД
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.10.19 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
МВД предлагает незначительные изменения и обосновывает их необходимость "применением более качественной, технологической и сертифицированной продукции". Проект опубликован на портале "Открытые НПА".
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§ лимон
Re: Новый дизайн водительского удостоверения и техпаспорта...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1062
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 07.10.19 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну а смысл? бюджет освоить?
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