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§ NG.kz
Головкин победил Деревянченко в бою с нокдауном и завоевал два титула чемпиона мира
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.10.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соперники начали поединок с разведки. Головкин, как обычно, занял центр ринга и задавал темп бою. Уже в первом раунде казахстанец провел серию атак и отправил украинца в нокдаун. Однако соперник поднялся и сумел продолжить поединок.
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§ Ваш земляк
Re: Головкин победил Деревянченко в бою с нокдауном и завоевал...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2763
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.10.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насколько я понял,зрители приняли решение судей неоднозначно.
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§ oraz
Re: Головкин победил Деревянченко в бою с нокдауном и завоевал...
oraz


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 25.05.12
Отправлено: 06.10.19 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по ощущениям, укранинец как-минимум не проиграл. от его ударов генины сопли долетали до верхнего яруса, где я сидел.
топил за Гену, конечно. но истина дороже.
уходить надо на гребне.
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§ лимон
Re: Головкин победил Деревянченко в бою с нокдауном и завоевал...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1062
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 07.10.19 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
oraz:
до верхнего яруса, где я сидел


сколько билет стоил?
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§ alex_60
Головкин победил Деревянченко в бою с нокдауном и завоевал два титула чемпиона мира
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5200
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.10.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

на боксе эта арена вмещает больше 20000 зрителей.
непонятно что они там вообще видят.
даже те на первых рядах в костюмах и галстуках.
сидят ниже ринга.
судья кружит вокруг боксеров, мешает смотреть.
а уж про про остальных уж и не говорю.
биноклей вроде не видно.
экраны не наблюдались, хотя есть наверное.
отдохнуть похоже приходят, пива попить,
на айфонах наверное смотрят.
сам вечер бокса то около пяти часов длится.

[Исправлено: alex_60, 07.10.2019 - 10:00]
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