alex_60 Головкин победил Деревянченко в бою с нокдауном и завоевал два титула чемпиона мира #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5200

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:57 Цитата: лимон:



на боксе эта арена вмещает больше 20000 зрителей.

непонятно что они там вообще видят.

даже те на первых рядах в костюмах и галстуках.

сидят ниже ринга.

судья кружит вокруг боксеров, мешает смотреть.

а уж про про остальных уж и не говорю.

биноклей вроде не видно.

экраны не наблюдались, хотя есть наверное.

отдохнуть похоже приходят, пива попить,

на айфонах наверное смотрят.

сам вечер бокса то около пяти часов длится.



[Исправлено: alex_60, 07.10.2019 - 10:00]