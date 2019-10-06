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§ NG.kz
Трасса Рудный - Качар через месяц после ремонта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.10.19 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео о состоянии отремонтированной дороги Рудный - Качар прислал "НГ" пользователь нашего сайта Александр.
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§ Vital
Re: Трасса Рудный - Качар через месяц после ремонта
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8097
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.10.19 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт не помню я что б там че то делали. Точно рудный-качар. Я был там по весне, я очень сомневаюсь что за лето был какой то ремонт дороги.
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§ лимон
Re: Трасса Рудный - Качар через месяц после ремонта
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1062
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 07.10.19 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот где керном образцы для лаборатории дорожной надо брать
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