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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Былинная история
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.10.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый президент заявил о том, что в республике будет отмечаться 750-летие Золотой Орды. Понимая, что у простых людей закономерно возникнет вопрос: "А с какого боку нам Золотая Орда", историки опять кинулись объяснять.
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§ elektron
Николай ВОРОНИН: Былинная история
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3623
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.10.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

не нагнетай дракош, Цитатника! ;-)
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§ Змея Подколодная
Re: Николай ВОРОНИН: Былинная история
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 735
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 05.10.19 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У Соседей есть термин "Ватник" тоже в народ ушло

у каких соседей? странно, вы где проживаете, Абайка?) А в одной независимой и развивающейся республике на свет появился термин - "Укроп". Но вашей душе ближе ватник )
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§ Ваш земляк
Николай ВОРОНИН: Былинная история
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2763
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.10.19 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А вот тех кто без аргументировано "ноет" и "об**ает " любую инициативу государства как будем называть?) давайте придумаем термин)

Уж не знаю,как называть этих людей,зато знаю,как звать людей,которые в восторге от любой глупости,предложенной Властью - Абайка!
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§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Былинная история
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3196
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.10.19 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде всё хорошо, грех жаловаться, однако моему сыну уже второй год не дают квартиру по бюджету, хотя он и закончил медицинский ВУЗ и работает в самой обычной больнице , но приезжим врачам вроде всем дали арендное жилье, какая несправедливость
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§ elektron
Николай ВОРОНИН: Былинная история
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3623
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.10.19 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В этом смысле наши граждане тоже ничего для своей страны не сделали - несчастные 10% (а до 2004 - 5%) с вычетом ОПВ и минимальной зарплаты - ничего по сравнению с тем что платят в европах.

Ну тут сравнивать не совсем уместно наверное. Но зато в КЗ Нефть и Газ есть и 3-е место в мире по добыче урана, если не ошибаюсь. В Сауд Арабии когда один бедуин нашёл нефть... Вот почему не везде так? ;-)
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§ elektron
Николай ВОРОНИН: Былинная история
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3623
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.10.19 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И ещё вопрос встаёт: Где деньги Зин?
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§ Ваш земляк
Николай ВОРОНИН: Былинная история
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2763
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.10.19 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
И ещё вопрос встаёт: Где деньги Зин?

Неправильные вопросы задаёте,товарищ!Скоро за вами приедут в чудной решётчатой карете.Недаром пациент у всех локации допытывал,кто и где!
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§ Vital
Николай ВОРОНИН: Былинная история
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8097
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.10.19 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
И не дадут. На верху думают что тут на севере все сидят на чемоданах. Статистика им так и говорит. А зачем уезжающим давать? Вашему сыну нужно просто финт замутить. Прописатся на юге и потом подать заявку на переселение на север. И все, вуаля. Мат! И не чего стеснятся. Щас вон даже ИП-кам дают АСП. И не че.
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§ pro100tak
Re: Николай ВОРОНИН: Былинная история
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 402
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 06.10.19 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С г-ном Ворониным можно согласиться только в том, что история творится в свое время, а вот потом как-то трактуется. В то же время есть определенные исторические истины, которые невозможно трактовать каким-то иным, конъюнктурным образом. То, что мы потомки Золотой Орды - факт неоспоримый. Исходя из имеющихся многих прямых и косвенных доказательств. Почему материал подан с какой-то непонятной подоплекой? Типа, опять казахи ищут свою ценность в прошлом. Другие народы, потомки Орды, пусть тоже празднуют. И их даже к этому призывать не надо. Они готовы. Только там же сложность. Многие из них на сегодня субъекты федерации, к примеру, татары. И это вопрос, на обсуждение которого уже не раз приглашали наше руководство в Кремль. Как быть с празднованием этой даты в РФ? Вот есть понятие Киевская Русь, Киев - мать городов русских. Может, в таком случае Украина - не окраина, а и есть центр русского государства, центр славянского мира? Мы же не говорим, что мы и есть Золотая Орда, говорим, что мы их потомки. Это не соответствует истории? Сегодня тоже пишется история. Все мы знаем и помним про пущу и что и как делал Назарбаев. Только есть история народа, есть личности, оставившие свой след в ней. И история, как правило, расставляет все по своим местам.
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§ pro100tak
Re: Николай ВОРОНИН: Былинная история
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 402
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 06.10.19 - 01:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://eadaily.com/ru/news/2019/08/29/kazanskiy-kreml-prazdnovat-pobedu-nad-zolotoy-ordoy-eto-ekstremizm
https://camonitor.kz/32182-750-letie-zolotoy-ordy-dolzhen-li-kazahstan-otmechat-etu-datu.html
Это как дополнение. Вопрос сложный. Пусть дальше думают наверху те, у кого большая голова или мозгов много. Здесь я оспорил мнение и такую подачу материала г-ном Ворониным.
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§ Гога
Re: Николай ВОРОНИН: Былинная история
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1270
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.10.19 - 02:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ pro100tak
Re: Николай ВОРОНИН: Былинная история
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 402
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 06.10.19 - 05:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://www.youtube.com/watch?v=6qzeepfj7ys
Всего лишь полковник был, а сделал для страны как генералиссимус. У нас сейчас 02 тоже вроде полковник.
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§ Victor Yang
Николай ВОРОНИН: Былинная история
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11995
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.10.19 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но зато в КЗ Нефть и Газ есть и 3-е место в мире по добыче урана, если не ошибаюсь.

Так граждане к этому никаких усилий не прилагали, в отличие от европейцев, платящих большие налоги.
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§ нелох
Re: Николай ВОРОНИН: Былинная история
нелох


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 26.08.19
Отправлено: 07.10.19 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное нигде так не играют с историей как в странах бывшего СССР каждый правитель пишет историю под свое видение и это печально, а незнание истинной истории идет наплевательское отношение к настоящему что мы сейчас и пожинаем.
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: Былинная история
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 712
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.10.19 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Это пропагандистский "термин" - его сознательно навязали массам//

Ктож этот пропа**ист?) и массам то нравится этот термин значит в самую точку попали)

Цитата-// тут тоже не правда, 21- год плачу налоги и не малые. А у вас тоже всё было "на готове". Просто ку да то пропало//

21 год платите налоги в Штутгарте а беретесь обсуждаете новости в Костанае,причем не просто обсуждаете а критикуете, не кажется ли вам это немного лицемерием ?)

Цитата- // не уехал, Я вернулся Домой. Называйте меня, кем хотите...//

Сколько поколений ваших предков дома то не было?) с века 18?) и если вы дома а дома как говорится хорошо, чтож вы дела страны где в "гостях" были беретесь обсуждать?) вас приютили, обогрели а вы теперь нас же и..... Хотя с вами то понятно раз вы гостей просрочкой угощаете, вопросов нет)

[Исправлено: abaika95, 07.10.2019 - 09:26]
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