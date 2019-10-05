pro100tak Re: Николай ВОРОНИН: Былинная история #23





(Полноправные пользователи) Сообщений: 402

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:08 С г-ном Ворониным можно согласиться только в том, что история творится в свое время, а вот потом как-то трактуется. В то же время есть определенные исторические истины, которые невозможно трактовать каким-то иным, конъюнктурным образом. То, что мы потомки Золотой Орды - факт неоспоримый. Исходя из имеющихся многих прямых и косвенных доказательств. Почему материал подан с какой-то непонятной подоплекой? Типа, опять казахи ищут свою ценность в прошлом. Другие народы, потомки Орды, пусть тоже празднуют. И их даже к этому призывать не надо. Они готовы. Только там же сложность. Многие из них на сегодня субъекты федерации, к примеру, татары. И это вопрос, на обсуждение которого уже не раз приглашали наше руководство в Кремль. Как быть с празднованием этой даты в РФ? Вот есть понятие Киевская Русь, Киев - мать городов русских. Может, в таком случае Украина - не окраина, а и есть центр русского государства, центр славянского мира? Мы же не говорим, что мы и есть Золотая Орда, говорим, что мы их потомки. Это не соответствует истории? Сегодня тоже пишется история. Все мы знаем и помним про пущу и что и как делал Назарбаев. Только есть история народа, есть личности, оставившие свой след в ней. И история, как правило, расставляет все по своим местам.