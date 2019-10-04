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§ NG.kz
Как борются за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.19 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители челябинского поселка Чурилово, который стал по сути новым микрорайоном Челябинска, борются с застройщиком, который готовит к вырубке деревья на участке в 1 760 кв. м.
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§ abaika95
Как борятся за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 712
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.10.19 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Чурилово зелени и так очень мало, здесь только строят и строят, совершенно забывая о благоустройстве территорий//

О как!) значит не первый раз у них такое происходит) не все значит прекрасно в королевстве Датском в плане озеленения и благоустройства) ну посмотрим, поглядим отстоят или нет) и честно по фото смотря смысла уже нет эти деревья защищать, застройщик уже все "красиво" обкорнал) куда смотрит Мэрия?)

[Исправлено: abaika95, 04.10.2019 - 10:16]
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§ Yorik
Re: Как борятся за жизнь городских деревьев в соседней...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 692
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 04.10.19 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничуть не поддерживая бездумную вырубку/обрезку в любой стране - считаю, что такие ярые ненавистники костанайской действительности как Земляк, Гога, СВ обязательно должны отметиться в теме. Обрушиться так сказать всей своей лютой злобой на ненавистных вырубщиков деревьев на земле челябинской. Объективности ради :lol:
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§ Гога
Re: Как борятся за жизнь городских деревьев в соседней...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1270
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.10.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Yorik
- Дуболомов везде хватает .Удачи жителям Чурилово!! И тебе , Yorik , тоже .
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§ abaika95
Re: Как борются за жизнь городских деревьев в соседней...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 712
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.10.19 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3 дня прошло, где вы братья Россияне?) не интересно вам обсуждать новости вашей страны?) где яростные возгласы про воров-в мэрии, безолаберных застройщиков, все куплино-продано?) чтож не комментируете?) боитесь вашей интернет-полиции, за репостики и комментарии к вам в домой вломяться и в каталажку отправят?) или нет у вас гражданской позиции по вашей новой родине?) только о Казахстане тоскуете, только дела Казахстанские интересно обсуждать?) ну-ну)
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§ таноми52
Re: Как борются за жизнь городских деревьев в соседней...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1086
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.10.19 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
3 дня прошло, где вы братья Россияне?) не интересно вам обсуждать новости вашей страны?



Что за нападки? Какой им смысл обрушиваться на свои власти по всем перечисленным недостаткам, если эти власти НГ не читают?
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