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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 200 из 200«1...198199200
§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8097
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.10.19 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Лиля. Зацени мои способности в кулинарии. Лайк поставь. :lol:
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4021
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.10.19 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайкин выдвинул предположение по поводу Земляка(смею заметить возможно обоснованное).
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4021
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.10.19 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Земляка явно сие задело ,отсюда защитная реакция пошла,а мог бы пройти мимо не обращая внимания.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8097
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.10.19 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не зацинила. А как я хотел услышать. Хоть что. А я старался.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4021
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.10.19 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Лиля. Зацени мои способности в кулинарии

Молодец!
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8097
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.10.19 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Спасибо.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


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Сообщений: 1085
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.10.19 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Молодец!



Хвалите, бабы, мужиков!
Мужик за похвалу
Достанет месяц с облаков
И пыль смахнёт в углу! :-) :-) :-)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1085
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.10.19 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Земляка явно сие задело ,отсюда защитная реакция пошла,а мог бы пройти мимо


И в этом он весь!
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2762
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 07.10.19 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
И в этом он весь!

Вот вообще параллельно!
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2762
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 07.10.19 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Земляка явно сие задело

Вообще никак!Так что мимо!
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1270
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.10.19 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно не малоДва важных правила запомни для начала:Ты лучше голодай, чем что попало естьИ лучше будь один, чем вместе с кем попало!Омар Хайям
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 153
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 07.10.19 - 01:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А ребенок в мусорке - не дно?

Как бы это ни было сложно осознать - это не дно! Это нормальное, естественное проявление. Этим занимаются все живые существа на планете, по самым разным причинам. Тогда как образование гомосексуальной пары с "потребностью" внутри этой пары "воспитать" потомство это уже отклонение. Причем отклонение в умственном плане. Поясняю - пара индивидов мало того что способствуют распространению чужеродному им набору генов, так ещё и б.... деньги за это платят!! То есть такой мазохизм в чистом виде, что является характерным для "радужных" вида хомо сапиенс. Удовлетворение потребности чувствовать себя униженным вся суть этого движения.
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