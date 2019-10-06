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§ NG.kz
Кто может отобрать квартиру на законных основаниях и как этого избежать?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36900
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.10.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть пять причин, из-за которых в Казахстане можно лишиться жилья. Владельцам квартир и домов лучше заранее знать, как этого не допустить и что делать, если вы все-таки попали в такую ситуацию. Советы адвоката - здесь.
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§ drakon
Re: Кто может отобрать квартиру на законных основаниях и как...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17480
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.10.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот жисть. Проснулся,
а у тебя уже дом -
конфисковали... :lol:
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§ Змея Подколодная
Кто может отобрать квартиру на законных основаниях и как этого избежать?
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 735
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 06.10.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот жисть. Проснулся,

Заплати налоги и спи спокойно, как грится))))))) На скамейке, ну или на трубах)))
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§ Серый волк
Re: Кто может отобрать квартиру на законных основаниях и как...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10670
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.10.19 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Человек может лишиться недвижимости, если он осуждён по статье, которая предусматривает конфискацию имущества. Однако с января 2019 года в Казахстане можно конфисковать лишь то, что добыто преступным путём, Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36321?1570385322

Абсолютнейшее вранье написано в газете!
Негодяи, жулики, воры, подонки и грабители детских садов по большому акиматскому делу преспокойно продолжают пользоваться недвижимостью из-за коррупции в прокуратуре, судах, тюрьмах. :-)
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