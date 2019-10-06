Butch Флуд и оффтопик (часть 4) #2997





(Полноправные пользователи) Сообщений: 153

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:47 Цитата: maxsaf:

А ребенок в мусорке - не дно?

Как бы это ни было сложно осознать - это не дно! Это нормальное, естественное проявление. Этим занимаются все живые существа на планете, по самым разным причинам. Тогда как образование гомосексуальной пары с "потребностью" внутри этой пары "воспитать" потомство это уже отклонение. Причем отклонение в умственном плане. Поясняю - пара индивидов мало того что способствуют распространению чужеродному им набору генов, так ещё и б.... деньги за это платят!! То есть такой мазохизм в чистом виде, что является характерным для "радужных" вида хомо сапиенс. Удовлетворение потребности чувствовать себя униженным вся суть этого движения.