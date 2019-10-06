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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3355
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.10.19 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Дно. Дальше только буровую установку и бурить. Западные ценности.

А ребенок в мусорке - не дно? А вы в курсе, что в Канаде нет детдомовцев и детских домов вообще?
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1082
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.10.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ваш земляк

Связался чёрт с младенцем?

Абайка, злой он, хоть ему и "комфортно в данной ситуации".
Хотя...
Я вот тоже придерживаюсь мнения, что ОДИНОЧЕСТВО всех верностей верней
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3355
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.10.19 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
ты даже не представляешь, сколько одиноких женщин, пользователей и гостей НГ, сейчас мечтают о тебе!

Отличная реклама разводов, аж я всерьез задумался.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2760
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.10.19 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
злой он,

Да добрее меня трудно найти!И с чего решили,что я одинок?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3355
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.10.19 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Я вот тоже придерживаюсь мнения, что ОДИНОЧЕСТВО всех верностей верней

То есть завтрак вам никто не готовит, поскольку некому? Пишите, прочитаю ответ позже, мне пора идти блинчики жарить, воскресенье же ))
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8094
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.10.19 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где то читал. Лучше жить одному, чем с кем попало.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2760
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.10.19 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Лучше жить одному, чем с кем попало.

Золотые слова!
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1082
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.10.19 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А вы в курсе, что в Канаде нет детдомовцев и детских домов вообще



И детей, оставшихся без родителей, пристраивают в семьи? Как в США? Не знаю, как в жизни,но по их фильмам этим детям не намного лучше, чем нашим детдомовцам. Меняют по нескольку семей, прежде, чем заживут самостоятельно. Что, конечно же, не лучшим образом действует на психику, на самосознание
У нас тоже взят курс на устройство детей в семьи. Пишут, что пристроено 78% таких детей. Остальные, правда, всё ещё в детских домах
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1082
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.10.19 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
То есть завтрак вам никто не готовит



Не факт. Ибо существуют и понятия "внутреннее одиночество","одиночество в толпе", "эмоциональное одиночество"
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


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Сообщений: 710
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.10.19 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По реакции на триггеры понятно что вы Земляк еще не пропустили свою пробоему через себя и не отпустили ее) удачи вам, уважаю вас и ценю ваши комментарии)
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2760
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.10.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Не факт.

Есть сосед по кровати.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8094
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.10.19 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новая тема! Гребаный стыт. Тема! Вася. Обломов. V.S. Гарик Сукачев.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3355
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.10.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
И детей, оставшихся без родителей, пристраивают в семьи?

Да. Не совсем понял, о каких фильмах речь. Да и как о ситуации в целом судить по каким-то фильмам - не понятно.
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