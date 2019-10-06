Цитата: maxsaf:

А вы в курсе, что в Канаде нет детдомовцев и детских домов вообще





И детей, оставшихся без родителей, пристраивают в семьи? Как в США? Не знаю, как в жизни,но по их фильмам этим детям не намного лучше, чем нашим детдомовцам. Меняют по нескольку семей, прежде, чем заживут самостоятельно. Что, конечно же, не лучшим образом действует на психику, на самосознание

У нас тоже взят курс на устройство детей в семьи. Пишут, что пристроено 78% таких детей. Остальные, правда, всё ещё в детских домах