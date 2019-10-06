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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17480
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.10.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
А что адрес с телефоном не указали?)

Цитата:
таноми52:
Vital, ты даже не представляешь, сколько одиноких женщин, пользователей и гостей НГ, сейчас мечтают о тебе!

Да, Виталя. Завидую тебе... :lol: :oops: :oops:
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8091
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.10.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А ещё, когда я развёлся. Только тогда я понял женщин. Ведь я раньше не когда не стирал, кушать не готовил, не гладил одежду, в шкаф не умел правильно сложить одежду. А щас я профи. Жизнь научила. Я вас научился понимать, ваша жизнь очень сложная, прийти с работы и ещё угодить уставшему мужу. Реально вас нужно носить на руках. Столько терпения, сил, реально позавидует любой. Есть же поговорка, мы начинаем ценить людей - когда их теряем. Это со мной произошло.
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17480
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.10.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А ещё, когда я развёлся.

Виталя, я тоже через это - прошёл.
Всё умею, но только я - ленивый... :lol:
А может это от старости?... :oops:
Лень... :-o
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2754
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.10.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Реально вас нужно носить на руках.

Каблук?
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8091
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.10.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Каблук. Почему?
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§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6736
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.10.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Представляю на ваше внимание блюдо дня!

Выглядит чертовски аппетитно!
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2754
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.10.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Потому что!Как бы ты не пытался угодить женщине,всё равно ты будешь делать не то и не так,как какой-нибудь виртуальный "настоящий мужчина".Я понял это после развода.Ну а потом ещё узнал,по прошествии десяти лет,что я,оказывается,был лучшим зятем.Всё делал,помогал во всём.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2754
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.10.19 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Так что я теперь принял решение быть самим собой и не пытаться угодить.Всё равно лучше не будет.Лучшим ты всё равно от этого не станешь.Жизненный опыт,так сказать.И знаешь что?Мне это нравится! Да и многие женщины настолько сильно задирают планку для доступа к себе,что просто нереально соответствовать.Да и сейчас многие мои знакомые женщины говорят,что и готовлю я вкусно,и порядок у меня дома,и руки золотые.
Да и вот ты написал,что "очень они устают".Ага,особенно сейчас,живя в квартирах.Воду носить не надо,за скотиной ухаживать не надо,для стирки существуют машины,для приготовления пищи имеются мясорубки,кухонные комбайны,мультиварки,микроволновки и прочая ерунда.Где же они так сильно устают?Они что,работают грузчиками,шахтёрами или кем-то ещё,где требуется физический труд?Единственные,кто может устать на работе - это врачи и учителя.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8091
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.10.19 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже ты ваще не знаешь че такое Каблук. Слово Каблук придумали неудачники, обычно завистники, в толпе тому кто первый женился. Они и придумали Каблук. При этом спустя год, два, сами становятся "каблуком". Жить с женщиной, воспитывать детей. Это не Каблук. Это жизнь. А вот как правило окружение друзей, якобы друзья как раз негативно влияет. Я б например списал бы половину из своих друзей которые раньше кричали, Каблук. Их в унитаз.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1290
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.10.19 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
До программы с Соловьевым о нем я некогда не слышал. Тоже мне нравится как он разговаривает, стиль, много знаний.


Недавно Борис Гребенщиков написал и исполнил трек Вечерний Мудозвон.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 709
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.10.19 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так вот где собака то зарыта) человек свои внутренние семеные проблемы решает путем отрицания, неприятия или брюзжания на все общественное, вот и с Таноми поссорился на ровном месте из за терминов а проблема то крылась то в душеном раздрае, у вас Земляк на лицо чистой воды комплекс, развод думаю был инициативой вашей жены, поэтому у вас теперь разивилось скептическое отношение к женщинам и их умственным способностям, я как ваш друг на форуме) советую вам сходить в Самаре к хорошему психологу, потомучто такое нельзя держать в себе, это отровляет жизнь вам, а в дальнейшим и вашему окружению)
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