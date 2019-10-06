Ваш земляк Флуд и оффтопик (часть 4) #2963





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2754

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:14 Цитата: Vital:



Так что я теперь принял решение быть самим собой и не пытаться угодить.Всё равно лучше не будет.Лучшим ты всё равно от этого не станешь.Жизненный опыт,так сказать.И знаешь что?Мне это нравится! Да и многие женщины настолько сильно задирают планку для доступа к себе,что просто нереально соответствовать.Да и сейчас многие мои знакомые женщины говорят,что и готовлю я вкусно,и порядок у меня дома,и руки золотые.

Да и вот ты написал,что "очень они устают".Ага,особенно сейчас,живя в квартирах.Воду носить не надо,за скотиной ухаживать не надо,для стирки существуют машины,для приготовления пищи имеются мясорубки,кухонные комбайны,мультиварки,микроволновки и прочая ерунда.Где же они так сильно устают?Они что,работают грузчиками,шахтёрами или кем-то ещё,где требуется физический труд?Единственные,кто может устать на работе - это врачи и учителя.