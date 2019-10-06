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§ NG.kz
Головкин победил Деревянченко в бою с нокдауном и завоевал два титула чемпиона мира
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36900
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.10.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соперники начали поединок с разведки. Головкин, как обычно, занял центр ринга и задавал темп бою. Уже в первом раунде казахстанец провел серию атак и отправил украинца в нокдаун. Однако соперник поднялся и сумел продолжить поединок.
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§ Ваш земляк
Re: Головкин победил Деревянченко в бою с нокдауном и завоевал...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2754
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.10.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насколько я понял,зрители приняли решение судей неоднозначно.
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