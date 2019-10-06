Vital Re: Как лечиться казахстанцам по медстраховке. Отвечаем на часто... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8091

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:07 И даже читать не хочу. За два года так и не смог бесплатно провести мрт ребёнку. Каждый год плачу платку. И каждый раз одно тоже(про без платно) запись на год. В частной клиники проходим каждый год. А вот деньги уходят мои по осмс, куда то.