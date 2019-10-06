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§ NG.kz
Как лечиться казахстанцам по медстраховке. Отвечаем на часто задаваемые вопросы
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36900
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.10.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 января 2020 года в Казахстане вводят обязательное социальное медицинское страхование. Но возникают вопросы: как лечиться в частной клинике, которая не заключила договор с Фондом ОСМС, можно ли получать стоматологические услуги бесплатно, что делать, если работодатель уже приобрёл медстраховку?
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§ Vital
Re: Как лечиться казахстанцам по медстраховке. Отвечаем на часто...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8091
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.10.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И даже читать не хочу. За два года так и не смог бесплатно провести мрт ребёнку. Каждый год плачу платку. И каждый раз одно тоже(про без платно) запись на год. В частной клиники проходим каждый год. А вот деньги уходят мои по осмс, куда то.
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