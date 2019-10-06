Vital Флуд и оффтопик (часть 4) #2957





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8088

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:04 Цитата: таноми52: А ещё, когда я развёлся. Только тогда я понял женщин. Ведь я раньше не когда не стирал, кушать не готовил, не гладил одежду, в шкаф не умел правильно сложить одежду. А щас я профи. Жизнь научила. Я вас научился понимать, ваша жизнь очень сложная, прийти с работы и ещё угодить уставшему мужу. Реально вас нужно носить на руках. Столько терпения, сил, реально позавидует любой. Есть же поговорка, мы начинаем ценить людей - когда их теряем. Это со мной произошло.