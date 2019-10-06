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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17480
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.10.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
А что адрес с телефоном не указали?)

Цитата:
таноми52:
Vital, ты даже не представляешь, сколько одиноких женщин, пользователей и гостей НГ, сейчас мечтают о тебе!

Да, Виталя. Завидую тебе... :lol: :oops: :oops:
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8088
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.10.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А ещё, когда я развёлся. Только тогда я понял женщин. Ведь я раньше не когда не стирал, кушать не готовил, не гладил одежду, в шкаф не умел правильно сложить одежду. А щас я профи. Жизнь научила. Я вас научился понимать, ваша жизнь очень сложная, прийти с работы и ещё угодить уставшему мужу. Реально вас нужно носить на руках. Столько терпения, сил, реально позавидует любой. Есть же поговорка, мы начинаем ценить людей - когда их теряем. Это со мной произошло.
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17480
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.10.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А ещё, когда я развёлся.

Виталя, я тоже через это - прошёл.
Всё умею, но только я - ленивый... :lol:
А может это от старости?... :oops:
Лень... :-o
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