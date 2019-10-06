NG.kz Кто может отобрать квартиру на законных основаниях и как этого избежать?



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:44 Есть пять причин, из-за которых в Казахстане можно лишиться жилья. Владельцам квартир и домов лучше заранее знать, как этого не допустить и что делать, если вы все-таки попали в такую ситуацию. Советы адвоката - здесь.

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