Цитата: Vital:

Один стейк купил? И завтра опять один стейк. И послезавтра. А семья только на новый год получает свою порцию?)))

По разному. Обычно я или два покупаю, больших, или что-то еще беру вдогонку. Колбаски, курочку или свиную вырезку. Фарш тоже хорошо идет и в котлетки и в макароны по-флотски. В тот раз я взял большой стейк и куриные грудки. Они мне показались такими необычными, как-будто с молоденьких цыплят, там еще куча всего было написано типа диетическое, без химии выращены, ну я и взял на пробу. Очень кстати вкусные оказались, я их сначала продегустировал, потом на стейк перешел, но уже весь не осилил - лапоть здоровый оказался ))



[Исправлено: maxsaf, 06.10.2019 - 11:00]